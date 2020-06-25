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Россияне утроили расходы на турпоездки в июне

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В первой половине июня россияне потратили на путешествия в три раза больше, чем в первой половине мая, рост произошел во всех сегментах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка ВТБ.

"В первой половине июня объем заказов в турагентствах составил 320 млн рублей (21 тыс. бронирований), что почти в три раза больше, чем в первой половине мая, и почти в 3,5 раза - апреля. Резкий рост зафиксирован во всех смежных сегментах: бронирование железнодорожных, авиабилетов, отелей", - сказали в пресс-службе.

Тем не менее, до показателей февраля-марта уровень расходов российских граждан пока не восстановился. Средняя сумма трат на поездки в июне выросла на 6% к апрелю и на 8% к маю, но она почти на 43% ниже, чем была до пандемии.

"Схожие тенденции наблюдаются и в сегменте транспорта. Траты на железнодорожные билеты в первой половине июня в два раза выше, чем в мае, и почти в 2,5 выше, чем в апреле. По сравнению с февралем оборот упал на 45%. Средний чек в июне составил около 2 тыс. рублей", - отметили в ВТБ.

Траты россиян на авиабилеты также выросли многократно: по сравнению с маем расходы подскочили на 157%, по сравнению с апрелем - на 211%. Но они все равно оказались ниже февральских на 50%. За две недели лета россияне потратили на авиабилеты более 1 млрд рублей. Средний чек снизился на 3% по сравнению с тем, что был до пандемии.

"На бронирование отелей туристы потратили 250 млн рублей. В этом сегменте отставание от февральских значений пока больше - 66%. Но по размеру среднего чека траты обгоняют все три месяца, включая февраль, на 20%. Возможно, отельеры пытаются компенсировать недополученные доходы от начала отпускного сезона. Окончательный вывод о том, насколько у россиян вырос спрос на внутренний туризм, можно будет делать в июле-августе этого года", - заключили в ВТБ.

Россия ВТБ

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