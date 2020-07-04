Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 04.07В России 667 883+0В мире 11 074 878+205 139

Отели Черноморского побережья России повысили цены из-за закрытых границ

Забронировать гостиницу в хороших отелях Кубани и Крыма на июль и август уже почти невозможно

Отели Черноморского побережья России повысили цены из-за закрытых границ
На городском пляже в Судаке
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Качественные отели Кубани и Крыма поднимают цены на размещение в связи с ажиотажным спросом - многие гостиницы в июле уже полностью загружены из-за невозможности выехать на отдых за рубеж, заявили "Интерфаксу" опрошенные эксперты.

Как рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист", из-за увеличения числа туристов на юге России в большинстве качественных гостиниц уже сложно забронировать номера, требуется повторное подтверждение.

"В Крыму пока во многих отелях требуется повторное подтверждение ранее забронированных номеров, поскольку они немного позже открыли сезон. В популярных объектах размещения Краснодарского края с хорошим соотношением цена-качество количество гарантированных номеров тает на глазах", - сказали в компании.

Подтверждают эту информацию и в компании TEZ Tour. "Многие популярные объекты уже встают на "стоп", и туристам приходится передвигать даты своего путешествия", - добавили в пресс-службе туроператора.

Туристы не могут получить забронированные номера

Как сказали в объединенной сети ТБГ и "Горячие туры", туристы не могут получить даже давно забронированные номера. "Самые популярные отели на июль уже в "стопе". То есть, сейчас через туроператоров подтверждения дожидаешься от трех дней до недели и даже больше. Люди, которые давно забронировали номера, получают отказы, мы взамен предлагаем другие объекты размещения, чтобы все-таки дать им возможность отдохнуть", - сказала директор департамента развития сети Юлия Высоцкая.

Корреспондент "Интерфакса" попытался самостоятельно забронировать номер в Крыму или Сочи на ближайшие даты в онлайне. Оказалось, что в отелях 4-5* с полным пансионом или работающих по системе "все включено", а также расположенных близко к морю, мест уже практически нет. Как говорят эксперты, таких отелей на Черноморском побережье не так и много, поэтому естественно, что номера в них заканчиваются в первую очередь.

Так, в Marins Park Hotel Sochi 4* оставшиеся номера можно забронировать только по запросу, с повторным подтверждением. Большинство номеров всех категорий раскуплены до середины августа. В отеле Bridge resort 4* в Имеретинской бухте на момент написания текста еще можно было приобрести стандартные номера с заездами на 7, 11-14 июля и 19-22 июля. Другие номера раскуплены или предоставляются по запросу. В гостинице Swissotel Resort Sochi Kamelia 5* не осталось ни одного свободного места до середины августа.

Похожая ситуация и в качественных отелях Крыма. В Евпатории в парк-отеле "Романова" 3*, который работает по системе "все включено", забронированы почти все номера до 23 августа. В "Ялте Интурист" остались номера категории "Стандарт" с заездами 8 июля и далее с 26 июля.

Закрытые границы взвинтили спрос

Как считает генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, на повышение цен в отелях высокой категории Краснодарского края и Крыма повлияли туристы, которые поехали на юг России вместо заграницы.

"В предыдущие годы они ездили на Кипр, в Турцию, Грецию, Испанию. Эти туристы привыкли к комфорту за рубежом, они не поедут в частный сектор или бюджетные отели. Они готовы платить за большую собственную территорию с аквапарком, анимацией, ресторанами и ожидают от нашего побережья комфорта, но таким критериям соответствует лишь 20-30 отелей категории 4-5*", - сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, турпоток в Крым и Краснодарский край вырос за счет туристов с Дальнего Востока и Восточной Сибири, которые почти никогда не отдыхали на Черном море, им ближе и дешевле обходились поездки в Китай, Южную Корею и Таиланд. Как отмечает Мкртчян, из-за того, что у россиян с севера страны отпуск длится дольше, они бронируют размещение минимум на 10 дней, а зачастую и на две недели.

Он также напомнил, что отельерам надо отбивать траты, связанные с рекомендациями Роспотребнадзора. "Требования Роспотребнадзора довольно затратные, несмотря на их смягчение. Поэтому гостиницы ищут способы отбить эти деньги и, конечно, это все перекладывается на туристов, и стоимость размещения растет", - добавил Мкртчян.

Рост цен достигает 50-100%

По словам Мкртчяна, отели Кубани повышают цены на 50%, а в Крыму - до 100%. "Например, размещение в гостинице 4-5* Краснодарского края стоило 10 тысяч рублей в сутки, а стало 15 тысяч рублей. То есть плюс 50%. В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник", - пояснил эксперт.

В объединенной сети ТБГ и "Горячие туры" "Интерфаксу" сообщили о росте цен на размещение на курортах Большого Сочи в популярных отелях 4-5* на 50-100%, в менее востребованных гостиницах - до 30%. "Увы, но Сочи не резиновый, и даже большие пятизвездочные отели - не ровня Турции и Тунису, где объекты - это огромные комплексы с тысячами номеров. Поэтому, к сожалению, и в Сочи, и в Крыму в популярных отелях не хватает мест. А если учитывать, что спрос очень большой, то цены растут как на июль, так и на август. Отелям тоже нужно компенсировать свои простои", - пояснила Высоцкая.

Подтвердили повышение цен на размещение в люксовых и качественных гостиницах Кубани и Крыма и в "Интуристе". "Да, действительно дорогие объекты размещения в связи с чрезвычайно высоким спросом поднимают цены. Цены на различные периоды могут меняться в зависимости от текущих продаж и загрузки конкретного отеля", - сказали в компании, добавив, что рост цен идет постепенно, прибавляя день ото дня 3-5%.

Российские "пятерки" дороже турецких

По мнению Мкртчяна, отельеры продолжат повышать цены на размещение как в Краснодарском крае, так и в Крыму, пока будет такой активный спрос. "В целом мы наблюдаем скачкообразный рост цен на гостиницы юга России. Я думаю, что это не последнее повышение. Еще не все хорошие гостиницы подняли цены в два раза", - сказал он.

Высоцкая отмечает, что на старте продаж цены в отелях и других объектах размещения Кубани и Крыма были минимальные, поскольку было важно переориентировать людей на Россию. Сейчас во многих объектах они уже превышают стоимость отдыха в турецких пятизвездочных отелях all inclusive, включающую перелет и трансфер.

"Сейчас цены такие, что турпакет в Турцию с размещением в отеле 5* по системе "все включено" на семью за 189 тысяч в высокий сезон уже не кажется дорогим. На юге России туристы могут забронировать на эти деньги только размещение в качественном отеле на завтраках. А перелет - это дополнительные расходы", - заключила Высоцкая.

В 2019 году в Краснодарском крае отдохнули 17 млн туристов, в Крыму - 7 млн туристов. В Турцию в том же году отправились 7 млн, в Таиланд - почти 1,5 млн, в Испанию - более 1,2 млн, в Италию - около миллиона. В ОАЭ и Германии отдохнули по 750 тыс. российских туристов, в Греции и на Кипре - более чем по 600 тыс. Всего в 2019 году россияне совершили 18 млн поездок за рубеж с целью туризма.

Краснодарский край Крым

Новости по теме

Новости

Прошедшее полугодие в России оказалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Прошедшее полугодие в России оказалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Пандемия коронавируса

Число жертв коронавируса в России превысило 10 тысяч

Число жертв коронавируса в России превысило 10 тысяч

В СК заявили о достаточных основаниях для возбуждения дела против своего сотрудника

Что случилось этой ночью: суббота, 4 июля

Поправки к Конституции РФ вступили в силу

Бизнесмен Зотов из "списка Титова" освобожден из-под стражи

Суд удовлетворил иск Мединского к "Ленте.ру" о защите чести и достоинства

Генпрокуратура отменила постановление об уголовном деле в отношении следователя СКР

Генпрокуратура отменила постановление об уголовном деле в отношении следователя СКР

Живущий во Франции основатель Gulagu.net заочно арестован московским судом

Бизнесмена из "списка Титова" Зотова отпустят из СИЗО после поручения Путина разобраться

Бизнесмена из "списка Титова" Зотова отпустят из СИЗО после поручения Путина разобраться
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');