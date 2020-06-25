Экс-директор операционного департамента ЦБ сняла свою кандидатуру на пост главы НРД

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Бывший директор операционного департамента Банка России Марина Алехина сняла свою кандидатуру на пост главы "Национального расчетного депозитария" (НРД), пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В четверг, 25 июня, наблюдательный совет НРД должен был утвердить кандидатуру Алехиной для назначения ее председателем правления депозитария и направить соответствующее ходатайство в Банк России. Однако, как сообщили три источника издания, близкие к Московской бирже, в группу которой входит НРД, пункт о ее назначении был снят с повестки заседания набсовета. Об этом свидетельствует и раскрытие НРД в четверг по итогам заседания.

По словам собеседников "Коммерсанта", Алехина сама сняла свою кандидатуру на пост главы НРД. Ранее вопрос о ее назначении был уже практически решен, ранее сообщали источники газеты. В Банке России придумали механизм решения вопроса конфликта интересов, поскольку она является супругой первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, который курирует от регулятора биржевую инфраструктуру.

Алехина до лета прошлого года работала в должности директора операционного департамента ЦБ РФ (ранее департамент сопровождения и контроля операций на финансовых рынках). Общий стаж ее работы в Банке России составил около 15 лет. В июне 2019 года она заняла должность зампреда Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу "Московской биржи"), в рамках которой координировала бизнес-процессы клиринга, деятельность по расчетам и бухгалтерскому учету операций, а также по развитию ИТ-систем. Однако спустя полгода покинула НКЦ, как пояснили два источника "Коммерсанта", из-за конфликта интересов.

Как сообщалось ранее, руководитель НРД Эдди Астанин с 18 июня возглавил НКЦ, а глава НКЦ Алексей Хавин с того же дня вошел в правление Московской биржи и занял пост управляющего директора компании по международному сотрудничеству и глобальным рынкам.

Временно исполняющим обязанности руководителя НРД сейчас является заместитель председателя правления НРД Мария Краснова. Как сообщил "Коммерсанту" источник близкий к бирже, с ней заключен контракт на три месяца. Ранее она являлась одним из четырех претендентов на пост главы вместе с главой депозитария Сбербанка Юрием Дубиным, членом правления специализированного фонда "ИнСовР-Капитал" Антоном Островским и директором департамента обслуживания ценных бумаг Росбанка Михаилом Братановым.

В НРД от комментариев отказались.

НРД обладает статусом центрального депозитария, осуществляет учет ценных бумаг, а также многочисленные смежные функции, в частности по передаче финансовых сообщений. НКЦ является клиринговой организацией, а также центральным контрагентом, отвечает за расчеты по торгам, в частности устанавливает размер гарантийного обеспечения.