Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:45Заразились
на 25.06В России 613 994+7 113В мире 9 430 384+166 918

Экс-директор операционного департамента ЦБ сняла свою кандидатуру на пост главы НРД

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Бывший директор операционного департамента Банка России Марина Алехина сняла свою кандидатуру на пост главы "Национального расчетного депозитария" (НРД), пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В четверг, 25 июня, наблюдательный совет НРД должен был утвердить кандидатуру Алехиной для назначения ее председателем правления депозитария и направить соответствующее ходатайство в Банк России. Однако, как сообщили три источника издания, близкие к Московской бирже, в группу которой входит НРД, пункт о ее назначении был снят с повестки заседания набсовета. Об этом свидетельствует и раскрытие НРД в четверг по итогам заседания.

По словам собеседников "Коммерсанта", Алехина сама сняла свою кандидатуру на пост главы НРД. Ранее вопрос о ее назначении был уже практически решен, ранее сообщали источники газеты. В Банке России придумали механизм решения вопроса конфликта интересов, поскольку она является супругой первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, который курирует от регулятора биржевую инфраструктуру.

Алехина до лета прошлого года работала в должности директора операционного департамента ЦБ РФ (ранее департамент сопровождения и контроля операций на финансовых рынках). Общий стаж ее работы в Банке России составил около 15 лет. В июне 2019 года она заняла должность зампреда Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу "Московской биржи"), в рамках которой координировала бизнес-процессы клиринга, деятельность по расчетам и бухгалтерскому учету операций, а также по развитию ИТ-систем. Однако спустя полгода покинула НКЦ, как пояснили два источника "Коммерсанта", из-за конфликта интересов.

Как сообщалось ранее, руководитель НРД Эдди Астанин с 18 июня возглавил НКЦ, а глава НКЦ Алексей Хавин с того же дня вошел в правление Московской биржи и занял пост управляющего директора компании по международному сотрудничеству и глобальным рынкам.

Временно исполняющим обязанности руководителя НРД сейчас является заместитель председателя правления НРД Мария Краснова. Как сообщил "Коммерсанту" источник близкий к бирже, с ней заключен контракт на три месяца. Ранее она являлась одним из четырех претендентов на пост главы вместе с главой депозитария Сбербанка Юрием Дубиным, членом правления специализированного фонда "ИнСовР-Капитал" Антоном Островским и директором департамента обслуживания ценных бумаг Росбанка Михаилом Братановым.

В НРД от комментариев отказались.

НРД обладает статусом центрального депозитария, осуществляет учет ценных бумаг, а также многочисленные смежные функции, в частности по передаче финансовых сообщений. НКЦ является клиринговой организацией, а также центральным контрагентом, отвечает за расчеты по торгам, в частности устанавливает размер гарантийного обеспечения.

НРД ЦБ РФ Марина Алехина

Новости
Экономический кризис

ВВП США в I квартале упал на 5%

ЕЦБ запустит новый механизм кредитования центробанков за пределами еврозоны

ЕЦБ запустит новый механизм кредитования центробанков за пределами еврозоны

Россияне утроили расходы на турпоездки в июне

Глава управления ФАС: Ажиотаж вокруг бензина на бирже по большей части из области психологии

Глава управления ФАС: Ажиотаж вокруг бензина на бирже по большей части из области психологии

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на 1 процентный пункт

"Коммерсантъ" узнал о возможном подорожании софта из-за налогового маневра для IT

"Яндекс.Большие.Деньги", или развод по соглашению сторон. Обобщение

"Яндекс.Большие.Деньги", или развод по соглашению сторон. Обобщение

Росавиация предложила начать возобновление международных рейсов со стран СНГ

Росавиация предложила начать возобновление международных рейсов со стран СНГ

"Яндекс" удвоил объем SPO и привлек $400 млн

США готовят новые пошлины на европейские товары объемом $3,1 млрд

США готовят новые пошлины на европейские товары объемом $3,1 млрд
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');