"Коммерсантъ" узнал о скором назначении жены первого зампреда ЦБ главой НРД

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД) может возглавить Марина Алехина, жена первого зампреда Банка России Сергея Швецова, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника, близкие к Московской бирже. По данным одного из них, вопрос решен и назначение будет согласовано в течение месяца.

Алехина более 15 лет была директором операционного департамента ЦБ, а с июня 2019 года работала зампредом правления Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Московской биржи). Как говорят источники газеты, через полгода после назначения она ушла из НКЦ из-за конфликта интересов, поскольку ее муж курирует объекты биржевой инфраструктуры.

По сведениям источников "Коммерсанта", до конца весны Алехина не входила в список кандидатур на пост главы НРД. Основными претендентами были глава депозитария Сбербанка Юрий Дубин, заместитель главы НРД Мария Краснова, член правления специализированного фонда "ИнСовР-Капитал" Антон Островский и директор департамента обслуживания ценных бумаг Росбанка Михаил Братанов. Такой же список претендентов называл и источник "Интерфакса".

По словам одного из собеседников издания, близкого к бирже, непосредственно НРД в Банке России занимается зампред Владимир Чистюхин, но курирует депозитарий Швецов. Чтобы избежать конфликта интересов при назначении Алехиной руководителем НРД, кураторство над депозитарием решили передать первому зампреду ЦБ Ксении Юдаевой, сказал он.

Нынешний руководитель НРД Эдди Астанин возглавит НКЦ.

НРД обладает статусом центрального депозитария, осуществляет учет ценных бумаг, а также многочисленные смежные функции, в частности по передаче финансовых сообщений. НКЦ является клиринговой организацией, а также центральным контрагентом, отвечает за расчеты по торгам, в частности устанавливает размер гарантийного обеспечения.