У экс-собственников и топ-менеджеров МИнБа арестовали имущество на 196 млрд рублей

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 17 июня принял меры обеспечения по заявлению "Московского индустриального банка" (МИнБ) в лице ЦБ РФ по иску к бывшим собственникам и топ-менеджерам находящегося сейчас на санации МИнБа на 195,7 млрд рублей.

Как следует из постановления суда, размещенного на сайте, суд арестовал имущество и деньги ранее входивших в правление банка Абубакара и Адама Арсамаковых, а также Малики Абубакировой в пределах суммы исковых требований - 195,7 млрд рублей.

Кроме того, суд запретил совершать регистрационные действия в отношении имущества еще 15 бывших руководителей банка в пределах суммы иска.

В соответствии с законодательством постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в Арбитражный суд Московского округа.

Таким образом, апелляционный суд отменил определение Арбитражного суда Москвы, который 18 февраля отказал МИнБу в принятии мер обеспечения.

Представитель ЦБ в феврале просил суд принять "срочные меры обеспечения" в связи с тем, что ему стали известны факты "отчуждения ответчиками своих земельных участков, жилья и автомобилей".

В свою очередь, все ответчики тогда указали на несоразмерность и необоснованность заявленных мер обеспечения. Единственным доходом ответчиков является пенсия или зарплата, которая идет, в том числе, на дорогостоящее лечение и содержание несовершеннолетних детей. При этом часть ответчиков взяла в МИнБе кредиты, которые регулярно выплачивают, и арест не позволит погасить долги.

В частности, отмечалось на заседании, требования предъявлены к людям, которые давно не работают в банке - они уволились или являются пенсионерами. Кроме того, в число ответчиков включены руководители региональных офисов Галина Фокина (Орел), Юрий Рувинский (Первомайский), Александр Крутов (Владимир). При этом Крутов сообщил на заседании, что 17 февраля его уволили в связи с данным процессом.

На заседании также отмечалось, что ответчики не укрывают своего имущества.

Банк России просил арестовать имущество, включая денежные средства ответчиков, на сумму заявленных требований.

Ходатайство ЦБ РФ о принятии мер поступило в суд 10 февраля.

Помимо вышеупомянутых, ответчиками по иску выступают Михаил Курбатов, Андрей Тихоцкий, Павел Неумывакин, Антон Рудь, Андрей Хицков, Алексей Матрешин, Адам Мацаев, Николай Янышев, Александр Новиков, Адам и Абубакар Арсамаковы, Владимир Катунин, Татьяна Борисова, Галина Шаханова, Малика Абубакирова, Александр Поляков. Суд 18 февраля прекратил производство по иску в отношении Шахановой в связи с ее смертью.

Из них в состав правления МинБа ранее входили Абубакар и Адам Арсамаковы, Абубакирова, Борисова, Крутов, Курбатов, Матрешин, Новиков, Поляков, Рудь и Тихоцкий.

Контроль над деятельностью МинБа ранее осуществлял Абубакар Арсамаков и связанные с ним стороны.

Между тем Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 22 июля рассмотрение жалобы ЦБ РФ от лица МИнБа на отказ Арбитражного суда Москвы арестовать денежные средства Абубакара и Адама Арсамаковых в пределах 195,7 млрд рублей.

Суд первой инстанции 13 марта отказал банку "в принятии мер обеспечения в виде ареста имущества, принадлежащего на праве собственности, а также денежных средств, находящихся на расчетных счетах Арсамаковых в банках (в том числе тех, которые будут поступать)" в пределах суммы 195,7 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы назначил на 17 июля основное заседание по иску Банка России.

ЦБ в январе 2019 года объявил о санации МИнБа через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) в связи с неспособностью кредитной организации самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми она сталкивалась в последние несколько лет. Тогда зампред ЦБ Василий Поздышев отмечал, что размер дисбаланса между активами и пассивами МИнБа оценивался в диапазоне от 60 млрд рублей до 100 млрд рублей.

Банк России выделил на докапитализацию МИнБа 128,7 млрд рублей.

Это третий иск к бывшему руководству и собственникам санируемых через ФКБС банков. Ранее Промсвязьбанк подал иск к своим бывшим владельцам и менеджменту на 282,2 млрд рублей, банк "ФК Открытие" - аналогичный иск на 289,5 млрд рублей.

ЦБ в 2017 году в течение всего нескольких месяцев решил санировать через ФКБС сразу три крупных банковских группы: об оздоровлении банка "ФК Открытие" он объявил 29 августа, Бинбанка - 21 сентября, Промсвязьбанка - 15 декабря 2017 года. Позднее в периметр финансового оздоровления через ФКБС вошел Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ, в апреле 2018 года), Московский индустриальный банк (в январе 2019 года) и Вокбанк (в апреле 2019 года).

МИнБ по итогам первого квартала 2020 года занимал 29-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".