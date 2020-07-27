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"Дочка" "Ростеха" займется управлением проблемными активами МИнБа

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Московский индустриальный банк (МИнБ), санируемый с участием ЦБ, нанял дочернюю структуру "Ростеха" для управления своими проблемными активами, говорится в сообщении банка и ООО "РТ-Капитал".

"РТ-Капитал" (дочерняя компания госкорпорации "Ростех" по работе с непрофильными и проблемными активами) и МИнБ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере управления проблемными активами.

По условиям соглашения "РТ-Капитал" будет предоставлять банку комплексные решения по управлению данными активами, включая консультационные услуги по разработке стратегий реструктуризации, развития и восстановления платежеспособности предприятий-должников, планов мероприятий по урегулированию существующей задолженности, а также сопровождению процедуры банкротств.

"На балансе МИнБанка большой объем проблемных активов, доставшихся от предыдущих акционеров. При этом это очень разнообразные активы – строительство, сельское хозяйство, промышленные предприятия и другие. Эффективная работа с этими активами – одна из ключевых задач, стоящих перед банком. Привлечение "РТ-Капитала" как партнера позволит нам улучшить работу с проблемными активами, в том числе получить новые компетенции в сфере антикризисного управления промышленными активами" – приводятся в сообщении слова председателя правления МИнБ Дмитрия Пожидаева.

Объем активов МИнБа, которыми будет управлять дочерняя компания "Ростеха", не раскрывается.

"Сотрудничество с Московским Индустриальным банком является логическим продолжением нашей стратегии развитии, как специализированного центра антикризисного управления, как для внутренних проектов, так и для внешних партнеров", - прокомментировал соглашение генеральный директор "РТ-Капитал" Кирилл Федоров.

По его словам, процент взыскания крупных корпоративных долгов по отдельным проектам компании превышает среднерыночный показатель в 2-3 раза. "Этот подход мы готовы предложить и нашим внешним партнерам, сделав проблемный актив источником инвестиций для их стратегических проектов", - заявил Федоров.

ЦБ принял решение санировать МИнБ в январе 2019 года в связи с неспособностью кредитной организации самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми она сталкивалась в последние несколько лет. На докапитализацию кредитной организации ЦБ выделил 128,7 млрд рублей, сейчас Банку России через УК ФКБС принадлежит почти 100% акций МИнБа.

Московский индустриальный банк МИнБ РТ-Капитал

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