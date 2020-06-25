Американская сеть универмагов Macy's сократит 3,9 тыс. сотрудников на фоне кризиса

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Macy's Inc. объявила о сокращении 3900 рабочих мест на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Сокращения, которые затронут примерно 3% персонала компании, исключая сезонных работников, будут проведены как среди руководства, так и среди рядовых сотрудников, сообщается в пресс-релизе Macy's. Кроме того, компания еще больше урезала персонал магазинов, сотрудников цепочки поставок и сети обслуживания клиентов, хотя и пообещала вернуть некоторые позиции по мере восстановления продаж.

Магазины Macy's были закрыты с 18 марта по 4 мая в связи с ограничениями, введенными с целью сдерживания распространения коронавируса, и теперь компания постепенно возобновляет их работу в США.

"Учитывая, что процесс открытия магазинов идет хорошо, мы рассчитываем на постепенное восстановление бизнеса и принимаем меры для согласования нашей базы расходов с ожидаемым снижением продаж", - приводятся в релизе слова главы Macy's Джеффа Дженнетта.

По состоянию на 1 февраля штат Macy's насчитывал 123 тыс. человек. Многие сотрудники были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Большая часть из них вернется на рабочие места 5 июля, говорится в сообщении компании.

Macy's рассчитывает, что объявленная реструктуризация обеспечит экономию примерно в $365 млн в 2020 финансовом году и примерно в $630 млн ежегодно в дальнейшем. Единовременные расходы, связанные с реструктуризацией, как ожидается, составят около $180 млн до вычета налогов. Они будут учтены в основном во втором квартале.

Акции Macy's дешевеют на 2,4% на торгах в Нью-Йорке в четверг. С начала года капитализация компании упала на 60,9% и в настоящее время составляет около $2,1 млрд.