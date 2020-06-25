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Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в подразделениях странах Балтии.

Согласно пресс-релизу регулятора, расследование проводилось после того, как информацию о предположительных нарушениях в структурах SEB в Эстонии в ноябре прошлого года обнародовала вещательная компания SVT.

В ходе надзора были выявлены недочеты в сборе данных о клиентах и в определении фактических бенефициаров (банк не соблюдал требования комплексной проверки для идентификации бенефициарного собственника и для мониторинга коммерческих отношений), нарушения зафиксированы при передаче сообщений в бюро по борьбе с отмыванием денег (банк не выполнял обязательства по уведомлению в случае подозрений).

"SEB недостаточно определил риски отмывания денег в подразделениях в Балтии, были недостатки в управлении и контроле", - заявила FI.

Штраф в отношении SEB - второй крупнейший, который когда-либо применял финансовый регулятор Швеции.

"С 2014 года Финансовая инспекция направила банкам ясный сигнал о том, что у них должны быть системы контроля, соответствующие согласованным на международном уровне стандартам борьбы с отмыванием денег, - отметил в пресс-релизе председатель правления FI Килвар Кесслер. - Мы выявили недостатки в работе AS SEB Pank по предотвращению отмывания денег, поэтому мы решили направить предписание банку и оштрафовали его".

28 января этого года FI возбудила дело в отношении SEB.

Руководитель управления по коммуникации латвийского SEB banka Агнесе Стразда заявила агентству BNS, что Комиссия рынка финансов и капитала Латвии закончила проверку в банке еще в конце 2019 года, оштрафовав на 672,7 тыс. евро за нарушения в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и на 1 млн 121,14 тыс. евро за нарушения международных санкций.

На прошлой неделе проверку в SEB завершил орган финансового надзора Литвы, не применив никаких санкций. 25 июня о результатах проверки сообщил эстонский регулятор, который также не выявил систематических нарушений в SEB.

По словам Стразды, проверки показали, что банк не используется для отмывания денег систематически, и что SEB сумел ввести все необходимые механизмы контроля. "В дальнейшем одним из основных приоритетов банка также будет совершенствование системы мониторинга клиентов и транзакций - будут увеличены не только технические, но и человеческие ресурсы", - добавила она.

В конце прошлого года материнский банк SEB Sweden опубликовал обзор объема платежей клиентов-нерезидентов в Балтии с 2005 по 2018 годы. Графики показывают, что в те годы через эстонское отделение банка прошло 25,8 млрд евро, происхождение которых непрозрачно.

Ранее сообщалось о череде скандалов с участием скандинавских и прибалтийских банков, которые привели к массовым отставкам в топ-менеджменте и снижению кредитных рейтингов финкомпаний. В частности, скандалы коснулись Danske Bank и Swedbank и их подразделений в прибалтийских странах. По сообщениям СМИ, через них могли проходить подозрительные сделки на миллиарды долларов, причем деньги связывают с российскими источниками.

Подразделения SEB работают во всех трех прибалтийских странах.

Швеция SEB

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