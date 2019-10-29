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В Эстонии заподозрили филиал Swedbank в отмывании денег

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура и Центральная криминальная полиция Эстонии расследуют дело в отношении эстонского филиала шведского банка Swedbank, пишет во вторник газета Postimees.

Дело о предположительно имевших место в 2011-2017 годах случаях отмывания денег и предоставления финансовому надзору ложных данных было возбуждено еще в июле, но известно об этом только стало сегодня, отмечает газета.

По имеющейся на данном этапе информации, Эстонию могли использовать в схеме отмывания денег как транзитное государство.

По словам госпрокурора Сигрид Нурм, расследование ведется как на межгосударственном, так и на внутригосударственном уровне. "До этого времени следственные органы работали с массовыми данными, направляли ходатайства о юридической помощи в другие страны и тесно сотрудничали с финансовой инспекцией", - отметила Нурм. На данном этапе расследования обвинения никому не предъявлены.

17 июня Swedbank объявил, что в связи с проведением внутреннего расследования по подозрению в отмывании денег были приостановлены полномочия главы Swedbank Eesti Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевялья. Также было объявлено, что банк и его правление покинет Прийт Перенс.

Во вторник финансовые инспекции Эстонии и Швеции объявили о начатом в отношении Swedbank производстве. Шведская финансовая инспекция заявила, что в ходе расследования обнаружила достаточное количество доказательств, чтобы принять решение о штрафе.

Согласно шведскому законодательству, штраф может составить 10% годовой выручки банка или двукратную суммы прибыли, заработанной с нарушением правил. Выручка Swedbank в прошлом году составила 44,2 млрд шведских крон или 4,10 млрд евро.

В феврале 2019 года шведский телеканал SVT сообщил, что между счетами Swedbank и эстонского филиала Danske Bank были проведены операции на сумму не менее 40 млрд шведских крон (около 3,8 млрд евро) сомнительного происхождения.

Ранее он сообщал, что через открытые в 2007-2015 годах счета эстонского отделения банка могло быть переведено не менее 38 млрд шведских крон подозрительных денег.

Деятельность банка также расследуется в США, где в настоящее время находится с визитом премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas). Вопрос об отмывании денег станет одной из тем переговоров, сообщила пресс-служба эстонского правительства.

Эстония Swedbank

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