Первый замгендиректора "Почты России" возглавит Евразийский банк развития

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) вместо Андрея Бельянинова станет Николай Подгузов, занимающий сейчас пост первого заместителя генерального директора "Почты России", сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Другой собеседник агентства, близкий к правительству РФ, подтвердил эту информацию. Источник отметил, что смена руководства ЕАБР произойдет в начале следующей недели.

Позднее в пятницу в пресс-службе правительства подтвердили предстоящее назначение Подгузова председателем правления ЕАБР. Как говорится в сообщении пресс-службы, Минфин РФ внесет кандидатуру Подгузова для назначения главой банка.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "Вопрос об избрании председателя правления ЕАБР запланирован к рассмотрению в ходе предстоящего заседания совета банка. Оно намечено на 30 июня", - отмечается в сообщении правительства.

Бельянинов

Бельянинов возглавляет ЕАБР с декабря 2017 года. На этом посту он сменил Дмитрия Панкина, руководившего банком с февраля 2015 года. Бельянинов, 1957 года рождения, в 1978 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова по специальности "финансы и кредит".

После института работал в КГБ СССР. Во второй половине 1980-х годов он был сотрудником посольства СССР в ГДР. В 1992-1994 годах - заместителем председателя правления РЭА-банка, в 1994-1999 годах работал в Новикомбанке. С 1999 года был заместителем генерального директора ФГУП "Промэкспорт", в 2004-2006 годах директором Федеральной службы по оборонному заказу. С 2006 года в течение 10 лет (до июля 2016 года) он возглавлял Федеральную таможенную службу.

Подгузов

Подгузов в феврале 2020 года уступил пост главы "Почты России" бывшему вице-премьеру РФ Максиму Акимову, сам занял должность первого заместителя гендиректора компании. "Почту России" Подгузов возглавил в июле 2017 года. До этого с сентября 2013 года он был заместителем министра экономического развития РФ.

Подгузов родился в 1974 году, в 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет, в 2000 году - МГИМО. В 2000-2003 годах работал в Минфине. Затем почти десять лет проработал в инвестбанковском бизнесе - в "Трасте", "Ренессанс Капитале" и "ВТБ Капитале". В 2012 году вернулся на госслужбу, заняв пост замдиректора департамента экономики и финансов правительства.

Что такое ЕАБР

ЕАБР - международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники). Штаб-квартира банка расположена в Алма-Ате.