Максим Орешкин возглавил совет директоров "Почты России"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Помощник президента России Максим Орешкин возглавил совет директоров "Почты России". Об этом говорится в распоряжении правительства о новом составе совета.

Также в совет вошли новые директора - министр цифрового развития Максут Шадаев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников, замминистра финансов Алексей Моисеев и Николай Подгузов, который возглавлял предприятие в 2017-2020 годах.

Также в совет были включены представители от Совета Федераци ии Госдумы - вице-спикер верхней палаты Николай Журавлев и глава думского комитета по информполитике, ИТ и связи Александр Хинштейн.

В совете остались глава ВТБ Андрей Костин и председатель профсоюза работников связи Анатолий Назейкин.

Подгузов и Костин назначены независимыми директорами.

"Почта России" 1 октября 2019 года была преобразована в акционерное общество, на 100% принадлежащее государству. Процесс преобразования компании из ФГУП занял год. По уставу компании, совет директоров "Почты России" избирается на пять лет.

На сайте предприятия Орешкин до сих пор назван заместителем председателя совета директоров.

Орешкин возглавлял Минэкономразвития с 30 ноября 2016 по 15 января 2020, до этого полтора года был замминистра финансов. С ухода из Минэкономразвития был помощником президента.

Совет директоров "Почты России" с октября 2019 года по февраль 2020 года возглавлял бывший вице-премьер Максим Акимов. В начале февраля совет утвердил его на пять лет на должность гендиректора предприятия. По уставу, гендиректор "Почты России" не может одновременно руководить советом директоров. О том, что совет может возглавить Орешкин, ранее говорили источники "Интерфакса".