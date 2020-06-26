Операторы контейнеров предупредили главу РЖД о рисках возврата к перевозке их в полувагонов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Контейнерные операторы предупредили генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова о том, что разрешение возить контейнеры в полувагонах приведет к ущербу для отрасли и росту нагрузки на инфраструктуру железнодорожной монополии, пишет РБК.

Мнение изложено в письме, подписанном главами крупнейших компаний сегмента - ПАО "Трансконтейнер", Global Ports и владельца их 99,64% и 30,75% акций соответственно - группы "Дело" Сергея Шишкарева и государственной корпорации "Росатом", а также транспортного холдинга FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство") Зиявудина Магомедова и его партнеров.

Источник РБК, близкий к одному из авторов документа, уточнил, что обращение было отправлено руководителю РЖД в начале текущей недели. Представитель монополии подтвердил изданию получение письма.

Издание напоминает, что с декабря 2014 г. контейнеры в РФ можно возить по железной дороге только на фитинговых вагонах-платформах (в связи с тем, что способы размещения и крепления груза не обеспечивают сохранность вагонов и контейнеров). Сохранить эту норму операторы попросили Белозерова после того, как владелец "Первой грузовой компании" (ПГК, один из крупнейших владельцев полувагонов в РФ) Владимир Лисин на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова 11 июня предложил отменить ограничение на погрузку контейнеров в полувагоны.

По мнению бизнесмена, это позволит решить проблему с профицитом порожних вагонов на ж/д сети страны (по полувагонам он достигает 20% - 100 тыс. из более чем 500 тыс.) и повысит погрузку на ней (национальный перевозчик в 2020 г. допускает падение этого показателя из-за кризиса на 4,8% вместо ранее ожидавшегося роста на 2,9%). Глава "Российских железных дорог" на совещании поддержал предложение владельца ПГК, отметив, что "это интересное предложение" и "хорошая антикризисная мера".

Ранее монополия контролировала "Трансконтейнер" (крупнейший контейнерный ж/д оператором РФ), напоминает РБК. Однако в ноябре 2019 г. компания была окончательно приватизирована - на аукционе ее приобрела группа "Дело", которая обошла структуры Лисина и Романа Абрамовича, предложив вдвое больше стартовой цены за контрольный пакет - около 60 млрд руб. Выход за периметр монополии уравняло "Трансконтейнер" с другими операторами, считает президент Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.

Представитель РЖД, комментируя изданию обращение операторов, отметил, что в компании готовы к дополнительному обсуждению некоторых положений из письма. "Не являясь инициаторами рассмотрения этого вопроса (об отмене перевозки контейнеров в полувагонах - ИФ, мы полностью открыты для диалога и готовы пригласить к дискуссии все заинтересованные стороны - с тем, чтобы получить всеобъемлющую оценку предложений", - сказал он.

В письме Белозерову операторы приводят несколько аргументов в пользу сохранения запрета на перевозку контейнеров в полувагонах. Во-первых, по их мнению, замещение фитинговых платформ полувагонами не решит полностью проблему профицита полувагонов: при их избытке в 100 тыс. шт., суммарный парк фитинговых платформ - лишь 71,2 тыс., причем по состоянию на первое полугодие по ним так же наблюдается небольшой профицит.

Кроме того, операторы считают, что снятие запрета на погрузку контейнеров в полувагоны не поможет разгрузить железнодорожную сеть. По данным авторов письма, за первые 5 месяцев 2020 г. лишь примерно 5% платформ приезжали из дальневосточных портов в западную часть РФ пустыми, а разрешение погрузки контейнеров в полувагоны спровоцирует еще большее количество порожних пробегов на Запад, что только увеличит нагрузку на инфраструктуру.

Также, пишут операторы, требуется в среднем в пять-семь раз больше времени на обработку каждого полувагона, чем при их перевозке на платформах. Существенное увеличение времени обработки контейнеров в портах и пограничных переходах приведет к сокращению пропускной способности портов и сокращению перевозок, отмечают участники рынка.

Одновременно они обращают внимание на несоответствие креплений контейнеров в полувагонах действующим требованиям безопасности и государственным стандартам. Между тем, как пишет в пятницу "Коммерсантъ", 25 июня "Российские железные дороги" начали испытывать новый тип крепления контейнеров в полувагонах. Это следует из телеграммы замглавы центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) РЖД Дмитрия Гороха.

Опытная эксплуатация будут проходить до 3 июля на Нижней Волге. Представитель монополии пояснил газете, что речь идет о дополнительных испытаниях, касающихся импортных и транзитных перевозок контейнеров в полувагонах. "Такие перевозки в настоящее время возможны для грузоотправителей из других стран. За январь-май таким образом проследовало 665 транзитных контейнеров и прибыло на территорию России 804 импортных", - сказал он.

"Цель испытаний, уточнили изданию в "Российских железных дорогах", - проверить новые виды креплений внутри вагона, применяемых за рубежом, на предмет их соответствия российским требованиям безопасности. "Вопрос о предоставлении возможности внутренних перевозок контейнеров в полувагонах требует дополнительного обсуждения с учетом мнения всех заинтересованных сторон, исходя не только из требований безопасности, но и из технологических и экономических аспектов", - уточнил представитель монополии.

Еще один собеседник "Коммерсанта" отмечает, что контейнеры в полувагонах уже сейчас перевозятся по территориям 24 стран в соответствии с международными отраслевыми нормами безопасности. Снятие запрета, по словам собеседника газеты, никак не противоречит отечественным стандартам и ГОСТам.

Между тем, профильные операторы, пишет РБК, уверены, что в случае разрешения погрузки контейнеров в полувагоны в РФ маржинальность перевозок контейнеров существенно снизится. "Резко вырастет порожний пробег и непроизводительный простой фитинговых платформ в ожидании загрузки. В таких условиях машиностроение может лишиться заказов на производство новых (вагонов этого типа - ИФ) на сумму свыше 30 млрд руб.", - говорится в письме.

Собеседник "Интерфакса" на рынке полувагонов ранее выражал сомнение в том, что разрешение возить контейнеры в полувагонах серьезно потеснит позиции фитинговых операторов: регулярные ускоренные сервисы подстроены именно под платформы, технология погрузки в порту отточена, постановка контейнеров на вагоны с упорами-фиксаторами идет "как подача патронов в автомате Калашникова" - быстро и четко. Скорее, можно говорить о том, что повысится ценовая доступность повагонных или мелкогрупповых отправок контейнеров, в том числе на малопривлекательных направлениях, отмечал эксперт.

Основные владельцы полувагонов в РФ, помимо "Первой грузовой компании" Лисина - "Федеральная грузовая компания" ("дочка" РЖД), Globaltrans (актив Андрея Филатова, Никиты Мишина, Константина Николаева, Александра Елисеева и Сергея Мальцева, free float - 56,9%), "Нефтетранссервис" Вячеслава и Вадима Аминовых и Алексея Лихтенфельда, а также "Модум-Транс" Дмитрия Артякова и Андрея Бокарева.