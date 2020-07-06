РСПП попросил включить перевозку контейнеров в полувагонах в план восстановления экономики

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Председатель РСПП Александр Шохин предложил первому вице-премьеру Андрею Белоусову отменить запрет на перевозку контейнеров в полувагонах, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо от 22 июня. В РСПП подтвердили подлинность письма.

Шохин пишет, что Минтрансу и РЖД нужно выдать местные технические условия (МТУ) на перевозку контейнеров в полувагонах и внести разрешение таких перевозок в общенациональный план по восстановлению занятости и доходов населения. Он отметил, что, когда вводился запрет этих перевозок, реальных нарушений безопасности не было, а проверки, его обосновывавшие, были проведены с "грубейшим нарушением соответствующих технических условий". Отмена запрета позволит РЖД повысить эффективность эксплуатации вагонного парка за счет сокращения порожних пробегов и снизит затраты грузоотправителей за счет более низких ставок на полувагоны по сравнению с платформами, считает Шохин.

Перевозить контейнеры в полувагонах запретили в 2014 году. 15 июня 2020 года владелец Первой грузовой компании Владимир Лисин предложил отменить этот запрет, чтобы вернуть в оборот 100 000 простаивающих полувагонов. Его поддержал руководитель РЖД Олег Белозеров.

В случае отмены запрета ослабнут позиции компаний, купивших дорогие фитинговые платформы, а появление на рынке операторов полувагонов позволит снизить цены на перевозку, пишет газета.

Операторы фитинговых платформ в письмах Белоусову и Белозерову указали, что перевозка контейнеров в полувагонах угрожает безопасности движения (по этим соображениям она и была отменена), противоречит требованиям ГОСТ, создает излишнюю нагрузку на инфраструктуру, ведет к увеличению времени перегруза контейнеров и лишает вагоностроителей заказов на фитинговые платформы.

Сторонники отмены запрета ожидают сильного падения затрат на перевозку контейнеров: с 1300 рублей за платформу в сутки до 800 рублей за полувагон. Представитель "Русской стали" 30 июня просил отменить запрет, чтобы повысить конкурентоспособность российской продукции на внешних рынках за счет снижения затрат на транспортировку.

Источник издания в отрасли назвал разрешение перевозки контейнеров в полувагонов вынужденной мерой десять лет назад. По его словам, тогда парк платформ составлял только 20 000 штук, сейчас он вырос почти в четыре раза и привлекать к перевозкам полувагоны не нужно. РЖД получает немалые доходы за порожний пробег полувагонов, да и грузоотправители пользуются льготами, если возвращают порожняком инновационный подвижной состав, так что заинтересованность монополии в сокращении порожнего пробега может быть неочевидна, сказал другой собеседник газеты.