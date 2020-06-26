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МСП банк решил обанкротить единственный на Дальнем Востоке металлургический завод

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - МСП банк планирует обратиться в Арбитражный суд Хабаровского края с требованием признать банкротом единственный на Дальнем Востоке металлургический завод - "Амурсталь" (юрлицо - ООО "Торэкс-Хабаровск").

Соответствующее уведомление банк разместил в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (Федресурс) 25 июня.

Претензии финучреждения к заводу не раскрываются. Ранее стороны не выясняли отношения в арбитраже.

В пресс-службе "Амурстали" комментировать ситуацию "Интерфаксу" отказались.

"Амурсталь" производит сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой и листовой прокат. В октябре 2013 года на заводе (тогда он назывался "Амурметаллом") было введено конкурсное производство, которое неоднократно продлевалось. Группа "Торэкс" приобрела имущество предприятия на торгах в январе 2017 года, летом того же года запустила производство. Собственником 75%-ной доли предприятия является Павел Бальский.

Группа "Торэкс" специализируется на обработке отходов и лома черных металлов.

МСП банк (Акционерное общество "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства") по итогам I квартала 2020 года занял 60-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Банк на 100% находится в собственности АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" ("Корпорация МСП").

Амурсталь Амурская область МСП банк

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