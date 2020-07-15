В "Амурстали" объяснили претензии МСП банка "серыми" схемами прежнего руководства

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Махинации со средствами металлургического завода "Амурсталь" (юрлицо - ООО "Торэкс-Хабаровск"), которые проводили прежние менеджеры, стали причиной намерений МСП банка обанкротить предприятие, заявил журналистам генеральный директор завода Григорий Фрейдин.

Как сообщалось, 25 июня МСП банк разместил в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (Федресурс) уведомление о намерении направить в Арбитражный суд Хабаровского края заявление о банкротстве "Амурстали".

"Компания "Скрап Фар Ист" (ООО "Скрап Фар Ист" - ИФ), которая является доверительным управляющим доли Ларисы Стародубовой в заводе (25%-ной доли в ООО "Торэкс-Хабаровск" – основном владельце завода - ИФ) - собственно, эта компания получила кредит в банке МСП для закупки металлолома. После чего завод эту продукцию (металлопрокат - ИФ) производил, передавал этой компании, она экспортировала ее в Корею и получала деньги за проданный товар уже себе, на расчетные счета, минуя завод", - сказал Фрейдин.

По его словам, роль самого завода в этом договоре была формальной.

"По всем этим кредитам завод был включен как поручитель, и претензии МСП банка связаны именно с требованиями к заводу как к поручителю по этим кредитам. Под тем основанием, что компании, которые эти кредиты получали - они их не вернули", - добавил Фрейдин.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе завода, МСП банк выдал компании "Скрап Фар Ист" четыре кредита на общую сумму 1 млрд рублей. В итоге банку не было возвращено 677 млн рублей.

МСП банк уже подал иск о признании банкротом самой компании ООО "Скрап Фар Ист": 14 июля иск был принят к производству.

Ранее в комментарии пресс-службы "Амурстали" "Интерфаксу" говорилось, что в случае подачи банком заявления о банкротстве завода предприятие воспользуется мораторием на банкротство как системообразующее предприятие.

"До октября этот вопрос (с банкротством - ИФ) закрыт, но мы, тем не менее, планируем определенные действия гражданско-правового характера. Мы не намерены просто сидеть и ждать, когда нам прилетят требования со стороны банка", - заявил журналистам Фрейдин.

"Что там произошло с этими деньгами, судить сейчас тяжело. Это вопрос разбирательства со стороны правоохранительных органов, но факт того, что эти деньги банку не возвращены, получить с этих компаний фактически нечего, так как на них ничего нет", - сказал гендиректор "Амурстали".

Он сообщил также, что ООО "Торэкс-Хабаровск" намерено сменить название.

"У нас есть торговая марка "Амурсталь". Мы планируем официальное наименование общества тоже изменить. Уходим от названия завод ООО "Торэкс-Хабаровск", завод будет юридически называться "Амурсталь", - сказал Фрейдин, добавив, что "все реквизиты старые, просто вернем заводу историческое название, с которым он успешно существовал и развивался".

Григорий Фрейдин был назначен гендиректором завода "Амурсталь" 27 февраля 2020 года решением общего собрания. Совладелица Лариса Стародубова пыталась оспорить увольнение прежнего руководителя Сергея Кузнецова в суде, но в итоге решение было принято не в ее пользу.

Экс-директор Кузнецов и его заместитель по безопасности Дмитрий Козлов, которые являются действующими депутатами Законодательной думы Хабаровского края, были арестованы 10 июля по делу о покушении на мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ).

"Амурсталь" - единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, производящий сталь с использованием электросталеплавильной технологии с дальнейшим переделом в сортовой прокат. Расположен в Комсомольске-на-Амуре.

На заводе реализуется план развития предприятия, задача которого – вывести завод на полную проектную мощность и достижение производства более 2 млн тонн жидкой стали в год.

В настоящее время собственником и стратегическим инвестором завода "Амурсталь" является компания "Торэкс-Хабаровск". В октябре 2013 года на заводе (тогда он назывался "Амурметаллом") было введено конкурсное производство, которое неоднократно продлевалось. Группа "Торэкс" приобрела имущество предприятия на торгах в январе 2017 года, летом того же года запустила производство.

ООО "Торэкс-Хабаровск" в середине июня 2020 года было включено в перечень системообразующих организаций РФ по отрасли "металлургия".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", у "Амурстали" двое собственников – Павел Бальский (75% доли через московское АО "Армада") и Лариса Стародубова (25%), которая, по данным местных СМИ, является супругой арестованного 9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

ООО "Спарк Фар Ист", согласно информации "СПАРК-Интерфакс", было зарегистрировано 18 ноября 2010 года. Руководителем и бенефициаром числится Григорий Гельфер. Его доля составляет 98%, 2% принадлежит Артему Михееву. За 2019 год выручка компании составила 4,3 млрд рублей, чистая прибыль – 113 млн рублей.

МСП банк (Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства) по итогам I квартала 2020 года занял 60-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Банк на 100% находится в собственности АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" ("Корпорация МСП").