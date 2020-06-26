"Газпром" заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды

Монополия выплатит по 15,24 руб. за акцию перед возможным значительным снижением дивидендов на фоне пандемии

Фото: Reuters

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Акционеры "Газпрома", в том числе Российская Федерация, получат от компании близкие к рекордным дивиденды перед их возможным значительным снижением или даже паузой, вызванной обвалом мировых рынков на фоне пандемии коронавируса.

В условиях нынешнего "идеального шторма", который испытывает на прочность даже самые крепкие корпорации, каждый этап прохождения рутинных процедур приобретает далеко не формальную значимость.

Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщает компания. Общая сумма дивидендов составит 360,784 млрд рублей, в том числе государство напрямую на пакет Росимущества (38,373%) получит 138,445 млрд рублей, еще 42,784 млрд рублей получат держатели контрольного госпакета - АО "Роснефтегаз" и АО "Росгазификация".

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов прокомментировал итоги собрания журналистам: "Дивиденды утверждены акционерами в объеме, который предлагало правление компании и поддержал совет директоров. Важно, что предложение выплачивать такие большие дивиденды было сделано на фоне сложной ситуации на энергетических рынках".

Список акционеров для получения дивидендов будет составлен по данным реестра на 16 июля. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и профучастникам - 30 июля, другим акционерам - 20 августа.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

Своего пика дивидендные выплаты "Газпрома" достигали по итогам 2018 года - 16,61 рубля на акцию.

2020 год

Дивиденды 2019 года платятся по новой дивидендной политике: 30% от чистой прибыли по МСФО (в этом году еще решено не применять корректировку на неденежные статьи).

За 2020 год по новой дивидендной политике намечено направить акционерам не менее 40% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. А будет ли эта прибыль - уместно спросить у цен на природный газ в Европе. На сегодня на главном европейском хабе TTF сумма цен краткосрочного спота с начала года и форвардных контрактов до конца года составляет $89 за тысячу кубометров. В "Газпроме", правда, говорят, что основу его экспортного портфеля составляют более долгосрочные индексы и по ним продавать получается дороже.

При этом цена безубыточности поставок газа "Газпрома" в Европу составляет более $100 за тысячу кубометров. По оценке Fitch Ratings, это $105 за тысячу кубов.

Уже за первый квартал 2020 года "Газпром" показал гигантский убыток по российским стандартам (отчетность по МСФО выйдет через две недели). И хотя большую часть этих 306 млрд рублей составил убыток по курсовым разницам, прибыль найти в 2020 году будет сложно.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз чистой прибыли "Газпрома" на 2020 год, основанный на оценках аналитиков инвестиционных банков, составляет 237 млрд рублей. Этот прогноз позволяет надеяться на дивиденды (исходя из нормы в 40% от МСФО) в 4 рубля на акцию.

Более того, аналитики рейтингового агентства Moody's предупредили, что в 2020 году коэффициент "чистый долг/EBITDA" для компании может оказаться выше уровня 2,5х. А при его превышении размер дивидендных выплат может быть сокращен по отношению величине, определяемой в соответствии с дивидендной политикой ПАО.

Лучше ситуация может быть в следующие годы, но пока это лишь взгляд с позиции рынка сегодняшнего дня. Форварды на 2021 год на данный момент складываются на уровне $142, на 2022 - $162 за тысячу кубометров.

Корпоративные вопросы

Собрание на безальтернативной основе переизбрало совет директоров в прежнем составе. В него по-прежнему входят специальный представитель президента РФ по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков, министр энергетики Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер; зампред Виталий Маркелов, первый замгендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа, глава Газпромбанка Андрей Акимов, председатель ассоциации Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор РГУ имени Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Акционеры приняли поправки в устав и положение о совете директоров в связи с изменениями в ФЗ "Об АО". Также по инициативе государства было обновлено положение о Ревизионной комиссии. Основное изменение - уменьшение количественного состава комиссии с 9 до 5 человек.