Фондовый рынок США упал в пятницу в связи с опасениями второй волны COVID-19

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на минимальных уровнях за две недели в связи с очередным ростом опасений возникновения второй волны пандемии коронавирусной инфекции.

Увеличение числа заболевших COVID-19 вынудило власти штатов Флорида и Техас отказаться от намеченных изначально планов смягчения ограничений.

За минувшую неделю Dow Jones упал на 3,3%, S&P 500 - на 2,9%, Nasdaq - на 1,9%.

"Фондовому рынку угрожает все, что подвергает опасности восстановление экономики", - отмечает аналитик Prudential Financial Куинси Кросби.

"Очень важно сейчас оценить соотношение между числом новых случаев заболеваемости COVID-19 и количеством госпитализаций, а также смертей. Это даст нам представление о том, насколько эффективно проводимое лечение", - цитирует эксперта MarketWatch.

Акции банков снизились в пятницу на итогах стресс-тестов, проведенных Федеральной резервной системой (ФРС).

Крупнейшие банки США в случае длительного экономического спада могут понести убытки в размере до $700 млрд из-за потерь по безнадежным кредитам, свидетельствуют результаты стресс-тестов ФРС.

Руководство Федрезерва приняло решение о сохранении капитала банков путем приостановки выкупа собственных акций (buyback) и ограничения выплаты дивидендов в третьем квартале. За это проголосовали 4 члена совета управляющих, против высказалась Лейл Брейнард, выступавшая за полное прекращение дивидендных выплат.

Акции JPMorgan Chase & Co. подешевели по итогам торгов в пятницу на 5,5%, Goldman Sachs - на 8,7%, Morgan Stanley - на 3,6%, Bank of America - на 6,4%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что расходы американцев в мае выросли рекордными темпами при снижении доходов.

Расходы населения США в прошлом месяце подскочили на 8,2% по сравнению с апрелем, когда они рухнули на 12,6% в связи с жесткими ограничительными мерами, введенными в стране для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, сообщило министерство торговли страны.

Доходы американцев в мае упали на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем, их снижение стало самым существенным с января 2013 года. В апреле доходы американцев выросли на рекордные 10,8%.

Акции Nike Inc. в пятницу подешевели на 7,6%. Крупнейший в мире производитель спортивных товаров по итогам четвертого квартала 2020 финансового года отчитался о чистом убытке и снижении выручки на фоне вспышки коронавируса, несмотря на уверенный рост онлайн-продаж.

Акции Amazon.com Inc. снизились в цене на 2,2%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер подтвердил заключение сделки о покупке стартапа Zoox, занимающегося разработкой беспилотных автомобилей, о которой ранее сообщали СМИ.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу упал на 730,05 пункта (2,84%) - до 25015,55 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 74,71 пункта (2,42%) и составил 3009,05 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 259,78 пункта (2,59%) - до 9757,22 пункта.