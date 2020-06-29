Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,2%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в понедельник открылись снижением цен большинства blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и котировок нефти из-за возросших опасений о второй волне коронавируса.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,2% до 2755,53 пункта, индекс РТС тоже снизился на 0,2%, до 1244,53 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,4%.

Доллар подешевел на восемь копеек до 69,72 рубля.

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (-1,4%), "РусАла" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Яндекса" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,3%).

Подросли бумаги АФК "Система" (+1,2%), "Мосбиржи" (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Россетей" (+0,6%), "Ростелекома" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%).

ПАО АФК "Система" пересмотрит дивидендную политику, в результате чего резко увеличит выплаты акционерам, сообщил в субботу на годовом собрании акционеров основной владелец корпорации Владимир Евтушенков. Акционеры утвердили дивиденды в размере 0,13 рубля на обыкновенную акцию (2,6 рубля на одну GDR), всего по результатам 2019 года - 1,25 млрд рублей. Дивиденды по сравнению с 2018 годом выросли на 18%. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 16 июля.

По словам Евтушенкова, выплаты в дальнейшем будут увеличены "даже не на 18%, а значительно больше". Евтушенков объяснил, грядущие изменения в дивполитике тем, что АФК решила осуществлять мотивацию управляющих партнеров корпорации через участие в капитале "Системы". Евтушенкову принадлежит 59,2% АФК. Free float на LSE составляет около 15,9% акций, на ММВБ-РТС - 16,5%.

В портфель активов АФК входят телеком-оператор ПАО "МТС", ритейлер детских товаров ПАО "Детский мир", девелопер "Эталон", лесопромышленный холдинг Segezha Group, агрохолдинг "Степь", интернет-ритейлер Ozon и др.

В пятницу индексы в США снизились на 2,4-2,8%, обновив 2-недельные минимумы из-за очередного роста опасений возникновения второй волны пандемии коронавирусной инфекции. Увеличение числа заболевших COVID-19 вынудило власти штатов Флорида и Техас отказаться от намеченных изначально планов смягчения ограничений.

Акции банков снизились в пятницу на итогах стресс-тестов, проведенных Федеральной резервной системой. Крупнейшие банки США в случае длительного экономического спада могут понести убытки в размере до $700 млрд из-за потерь по безнадежным кредитам, свидетельствуют результаты стресс-тестов ФРС.

Руководство Федрезерва приняло решение о сохранении капитала банков путем приостановки выкупа собственных акций (buyback) и ограничения выплаты дивидендов в третьем квартале.

В понедельник на опасениях по поводу продолжающегося распространения коронавируса снижаются индексы в Азии (японский Nikkei 225 упал на 2,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), но делают попытки стабилизации американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

По данным университета Джона Хопкинса, число жертв COVID-19 по всему миру превысило полмиллиона, число заражений превысило 10 миллионов.

Розничные продажи в Японии в мае выросли на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем и упали на 12,3% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали меньшего снижения второго показателя - на 11,6%, свидетельствуют данные Trading Economics. Падение продаж в годовом выражении наблюдалось третий месяц подряд на фоне негативного воздействия пандемии на спрос. В апреле падение продаж составило 9,9% в месячном и 13,9% в годовом выражении.

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в мае 2020 года выросла на 6% на фоне наращивания бизнесом объемов производства и продаж при постепенном снятии по всему миру ограничений, введенных ранее с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Нефть утром в понедельник также дешевеет. К 10:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на 1,5%, до $40,41 за баррель, августовские фьючерсы на WTI дешевели на 1,4%, до $37,94 за баррель. За минувшую неделю Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,4%.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованным в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 1 единицу - до 188 установок. Количество установок не растет с первой половины марта.