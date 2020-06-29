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Brent подешевела до $40,15 за баррель

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти в понедельник снижаются на данных о новой волне роста заболеваемости коронавирусной инфекции в США и некоторых других странах.

Экономический кризис

К 8 утра по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,87 (2,12%), до $40,15 за баррель. За торги пятницы контракт подешевел на $0,03 (0,07%), до $41,02 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени на $0,79 (2,05%), до $37,7 за баррель. За предыдущую сессию WTI подешевела на $0,23 (0,6%), до $38,49 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 2,8%,WTI - на 3,4%.

По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10 млн, умерли более 500 000 заболевших. Штаты Техас и Флорида были вынуждены приостановить снятие ограничений, введенных ранее с целью сдерживания распространения коронавируса. Число новых случаев заболевания растет по всей стране, особенно на юге и западе США.

"Новый рост числа заболеваний в США, который говорит о возможности того, что некоторые штаты вернут отмененные ранее ограничения, наносит удар по восстановлению спроса на нефть", - цитирует MarketWatch аналитика Oanda Эдварда Мойю.

Аналитики AxiCorp, однако, отмечают, что повторного введения жестких локдаунов в мире, вероятно, не будет, в связи с чем, можно ожидать сохранения тенденции к постепенному восстановлению спроса на нефть.

Согласно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованным в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 1 единицу - до 188 установок. Количество установок не растет с первой половины марта.

Brent WTI США коронавирус Baker Hughes Техас Флорида

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