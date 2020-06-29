Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:08Заразились
на 29.06В России 641 156+6 719В мире 10 145 791+166 256

В ОСК должность президента переименовали в гендиректора, так как "президент в стране один"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В устав Объединенной судостроительной корпорации вместо должности президента введен пост гендиректора, сообщил журналистам гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

"Уже как пятый день я не президент ОСК, а просто гендиректор, соответствующие изменения были внесены в устав и вступили в силу. Это для нас важное изменение, которое в дальнейшем приведет к внесению ряда изменений в организационную структуру", - сказал Рахманов ходе онлайн пресс-конференции в "Интерфаксе".

"Почему мы это сделали? На самом деле ответ очень простой – президент в стране один, и мы все его знаем", - отметил он.

Рахманов уточнил, что ликвидирована была должность не только президента, но и вице-президентов.

"Остались генеральный директор и его заместители. Должности президента и вице-президентов нет", - отметил гендиректор корпорации.

ОСК Алексей Рахманов

Новости

Крупные рекламодатели объявили бойкот Facebook

Крупные рекламодатели объявили бойкот Facebook

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

Доллар на Московской бирже поднялся выше 70 рублей впервые с 15 июня

Россельхознадзор запретил вывозить баранину с Северного Кавказа до мая 2021 года

Россельхознадзор запретил вывозить баранину с Северного Кавказа до мая 2021 года

"Росатом" купил за 4,8 млрд рублей бывшее здание Минпромторга рядом с Зарядьем

"Росатом" купил за 4,8 млрд рублей бывшее здание Минпромторга рядом с Зарядьем

Запущено движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Запущено движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Экономический кризис

"ВСМПО-Ависма" решила продать 6% "РусГидро" из-за финансовых сложностей

Пионер сланцевой отрасли США Chesapeake Energy объявила о банкротстве

Пионер сланцевой отрасли США Chesapeake Energy объявила о банкротстве

Банки попросят сохранить льготы по НДС для ПО

"Мир" запускает переводы в Узбекистан и Киргизию

"Мир" запускает переводы в Узбекистан и Киргизию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');