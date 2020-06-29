В ОСК должность президента переименовали в гендиректора, так как "президент в стране один"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В устав Объединенной судостроительной корпорации вместо должности президента введен пост гендиректора, сообщил журналистам гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

"Уже как пятый день я не президент ОСК, а просто гендиректор, соответствующие изменения были внесены в устав и вступили в силу. Это для нас важное изменение, которое в дальнейшем приведет к внесению ряда изменений в организационную структуру", - сказал Рахманов ходе онлайн пресс-конференции в "Интерфаксе".

"Почему мы это сделали? На самом деле ответ очень простой – президент в стране один, и мы все его знаем", - отметил он.

Рахманов уточнил, что ликвидирована была должность не только президента, но и вице-президентов.

"Остались генеральный директор и его заместители. Должности президента и вице-президентов нет", - отметил гендиректор корпорации.