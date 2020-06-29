Более 40% входящих в S&P 500 компаний отказались от прогнозов из-за коронавируса

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Более 40% компаний, входящих в индекс S&P 500, отозвали квартальные или годовые прогнозы из-за неопределенности в связи со вспышкой коронавируса.

По состоянию на 25 июня, их число составляло 218, свидетельствуют данные Dow Jones Newswire. Некоторые из них указывают в качестве причин своего решения вероятность новых вспышек заболевания, изменение потребительного поведения и дополнительные расходы.

Как отмечает The Wall Street Journal, акции компаний, принявших такое решение, с начала года подешевели на 18,2%, в то время как значение S&P 500 снизилось на 6,9%.

Многие компании, отозвавшие прогнозы, представляют наиболее пострадавшие из-за пандемии отрасли. Наибольшая доля организаций, отозвавших прогнозы, была зафиксирована в секторе телекоммуникаций, развлечений, автомобильной промышленности, производства промышленных товаров, свидетельствуют данные Dow Jones Newswires с 15 января по 25 июня. Среди предприятий, предоставляющих коммунальные и финансовые услуги, энергетических компаний и СМИ их доля была наименьшей.

Котировки круизного оператора Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. с начала года упали почти на 71% на фоне отмены круизов по меньшей мере до осени.

"Учитывая быстро меняющиеся воздействие пандемии, мы не может точно оценить ее влияние на наш бизнес или финансовые и операционные результаты в долгосрочной перспективе", - заявил глава круизного оператора Марк Кемпа в прошлом месяце во время телефонной конференции после публикации отчетности.

В то же время, среди компаний, отозвавших прогнозы, есть и те, кто выиграл от последствий пандемии, включая сеть супермаркетов Kroger Co., продажи которой подскочили, а капитализация с начала года увеличилась почти на 13%.

Платежная система PayPal Holdings Inc. за этот период прибавила в цене 58% на фоне роста онлайн-торговли. Финансовый директор компании Джон Рейни заявил в мае, что PayPal не может предоставить надежный прогноз в условиях быстро меняющейся ситуации. Он подчеркнул, что "люди не будут жить так все время".

Неопределенность связана и с отменой карантинных мер в США. Техас и Флорида на прошлой неделе восстановили некоторые ограничения из-за скачка новых случаев заболевания.

Некоторые компании, входящие в S&P 500, обновили свои прогнозы из-за вспышки коронавируса: 154 компании ухудшили ожидания по крайней мере по некоторым показателям, в то время как 28 - улучшили прогнозы.