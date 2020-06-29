Мишустин заявил о росте официальной безработицы в РФ в 3,5 раза с 1 апреля

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Количество официально зарегистрированных безработных в РФ с 1 апреля выросло в 3,5 раза, но о взрывном росте безработицы говорить не приходится, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Наша первоочередная задача - это борьба с безработицей", - сказал он на совещании о ситуации на рынке труда.

По его словам, "с 1 апреля число людей, которые были официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более, чем в 3,5 раза, но, судя по данным министерства труда, резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать".