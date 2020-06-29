Основной удар коронавируса по рынку труда РФ в мае приняли на себя женщины

Между тем глава Минтруда Антон Котяков сообщил о снижении темпов роста безработицы в июне

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Динамика уровня безработицы в РФ среди мужчин и женщин в мае оказалась прямо противоположной - если безработица среди мужчин даже незначительно снизилась по сравнению с апрельским уровнем, то среди женщин резко выросла, следует из опубликованного в понедельник доклада Росстата "Занятость и безработица в РФ в мае 2020 года".

Как сообщалось, общий уровень безработных в РФ в мае достиг 6,1% (после 5,8% в апреле и 4,7% в марте), что стало максимальным значением за последние восемь лет: последний раз уровень безработицы в РФ превышал 6% в марте 2012 года. Общая численность безработных в России в мае 2020 года увеличилась по сравнению с апрелем на 227 тысяч человек и составила 4 млн 513 тыс. человек.

При этом, согласно данным Росстата, уровень безработицы среди женщин в мае резко подскочил до 6,1% с 5,4% в апреле, а среди мужчин, наоборот, в мае снизился до 6% с 6,1% в апреле. Таким образом, уровень безработицы среди женщин стал превышать уровень безработицы среди мужчин. Возможно, резкий скачок безработицы среди женщин в мае объясняется увольнениями в секторе услуг.

Уровень безработицы среди сельских жителей в мае составил 8,6% после 8% в апреле и превышает уровень безработицы среди городских жителей - 5,3% в мае после 5,1% в апреле.

В июне ситуация улучшается

Глава Минтруда Антон Котяков заявил в понедельник на совещании у премьера Михаила Мишустина, что в июне в России отмечается снижение темпов роста регистрируемой безработицы.

По словам министра, сейчас на учет в качестве безработных встают в среднем по 140 тысяч человек в неделю. При этом в середине апреля и в мае регистрировались по 220-250 тысяч в неделю.

Как сообщал Котяков 15 июня на совещании у главы государства, на тот момент в стране было 2 млн 424 тыс. официально зарегистрированных безработных. По состоянию на 1 июня, как заявлял Котяков на заседании профильного комитета Совета Федерации, в РФ было 2,09 млн зарегистрированных безработных.

Министр добавил, что половина зарегистрированных безработных (51%) - это граждане от 25 до 40 лет, и еще треть (32%) - люди от 40 до 55 лет. Молодые люди до 25 лет составляют чуть больше 12%, еще 5% приходятся на граждан старше 55 лет.

По профессиональной принадлежности, согласно докладу министра, больше всего специалистов торговли и бытового обслуживания - свыше 300 тыс. человек. Еще 220 тыс. человек заняты административной работой, на третьем месте - специалисты транспортной отрасли (160 тыс.). Еще 155 тыс. безработных не имеют квалификации. На эти профессиональные группы приходится треть всех зарегистрированных безработных.

Наибольшая доля зарегистрированных безработных в республиках Чечня, Тыва и Ингушетия. Напротив, самая благоприятная обстановка в сфере занятости на Сахалине, а также в Липецкой и Тамбовской областях.

Кроме того, Котяков сообщил, что 47% зарегистрированных безработных официально не работали длительное время (или вообще никогда не работали по найму), треть (33%) потеряли работу до пандемии, и лишь четверть (25%) стали безработными в период пандемии.