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Совет ЕС утвердил продление экономических санкций против РФ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в понедельник юридическое решение о продлении на полгода секторальных, экономических санкций Евросоюза в отношении России.

Ограничительные меры продлены до 31 января 2021 года, говорится в коммюнике Совета ЕС, распространенном в Брюсселе.

В ходе видеоконференции 19 июня Европейский совет согласился продлить на очередные шесть месяцев экономический пакет санкций в отношении России на основании анализа Германии и Франции о выполнении Минских соглашений. С выполнением минских соглашений в ЕС связывают сохранение экономических санкций.

Согласно процедуре Евросоюза, политическое решение по экономическим санкциям, принимаемое саммитом ЕС, в свою очередь должен утвердить Совет ЕС. Постановление Совета ЕС о продлении действия ограничительных мер вступает в силу после опубликования в "Официальном журнале" Европейского союза.

Экономические санкции включают:

- ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний;

- экспортный и импортный запрет на торговлю оружием;

- введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;

- ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

История антироссийских санкций

Экономические санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

На своем заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией Минских соглашений, которая, как было предусмотрено в то время, должна была осуществиться до 31 декабря 2015 года.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".

Совет ЕС Минские соглашения ЕС Украина

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