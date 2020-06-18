Совет ЕС продлил "крымские санкции" еще на год

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Совет Европейского Союза утвердил в четверг решение продлить "крымские" санкции, введенные Евросоюзом, еще на один год.

"Сегодня Совет решил возобновить санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2021 года", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

Решение о продлении "крымского пакета" санкций было согласовано без обсуждения Комитетом постоянных представителей стран ЕС (Coreper) 10 июня.

"Как указано в заявлении высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС от 16 марта 2020 года, ЕС по-прежнему не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права", - отмечается в документе.

Совет ЕС принял в июне 2014 года ограничительные меры в качестве реакции на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией". Эти меры применяются к физическим лицам ЕС и компаниям, базирующимся в Евросоюзе. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя.

Санкции включают запрет на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги в Крыму или Севастополе, в частности, европейские круизные суда не могут заходить в порты на Крымском полуострове, за исключением чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, действует запрет на экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов; запрещается предоставление технической помощи, посреднических, строительных или инженерных услуг, связанных с инфраструктурой в этих секторах.

"Крымский пакет" санкций продлевается на год. В Брюсселе утверждают, что Евросоюз никогда не признает присоединения Крыма к России.