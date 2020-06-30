Рубль подешевел к доллару и евро на фоне негативных сигналов с внешних рынков

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков и слабеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,2-70,31 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 70,22 руб. (+22,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 78,72 руб. (+3 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,81 копейки к уровню закрытия понедельника, до 74,04 рубля.

Доллар при этом оказался на 26,62 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,38 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативных сигналов с внешних площадок и дешевеющей нефти. Давление на рынки оказывают сохраняющиеся тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, замедлению темпов восстановления экономики и дальнейшему снижению котировок "черного золота".

В выходные число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 10 млн, число смертельных случаев - 500 тыс., свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Десятки американских штатов, включая Флориду, Техас, Калифорнию и Аризону, в которых отмечается рост числа заражений, откладывают планы по открытию экономик и вводят новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции, пишет The Wall Street Journal.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, так как заболевание все еще набирает темп, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.

В свою очередь, в речи главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, подготовленной для выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США во вторник, говорится, что американская экономика переживает период "чрезвычайной неопределенности", особенно в связи с продолжающимися попытками ограничить распространение коронавируса.

Пауэлл отметил важность сдерживания темпов распространения коронавируса на фоне восстановления экономики США после самого существенного падения за десятилетия. "Мы вступили в важную новую фазу и сделали это раньше, чем ожидалось, - говорится в тексте выступления Пауэлла. - Хотя мы приветствуем этот скачок экономической активности, он также бросает нам новые вызовы, в особенности, необходимость сдерживать вирус".

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после роста накануне, инвесторы оценивают вероятность продолжения восстановления мирового спроса на нефть на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени во вторник снизилась на 0,72% - до $41,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,86% - до $39,36 за баррель.

Рост цен на нефть может в ближайшей перспективе достичь предела, поскольку большинство участников рынка по-прежнему высказывают опасения относительно вероятных последствий роста цен на нефть для производства в США, отмечают эксперты AxiCorp.