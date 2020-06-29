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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
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Более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс.

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Число жертв COVID-19 по всему миру превысило 500 тыс. человек, у более 10 млн человек обнаружено заболевание, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, число зараженных по всему миру достигло 10 070 339 человек. При этом от COVID-19 уже скончались 500 306 человек.

По числу заражений лидирует США - здесь 2 542 675 подтвержденных случаев заболевания. Умерли 125 763 человека.

На втором месте Бразилия с 1 313 667 случаев COVID-19 и 57 070 смертями.

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