Экспорт из РФ по системе "Транснефти" в июне снизился на 14%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из РФ по системе "Транснефти" в июне, по предварительным данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 14%, до 16,7 млн тонн, сообщил журналистам советник президента монополии, пресс-секретарь Игорь Демин.

По его информации, план на июль предусматривает снижение экспорта до 15,2 млн тонн.

В том числе на нефть России в июне пришлось 13,8 млн тонн (-16%), на сырье Казахстана - 1,6 млн тонн (+30%), Туркмении - 184 тыс. тонн (-4%). В июле российские объемы составят 12,2 млн тонн, из Казахстана - 1,2 млн тонн, Туркмении - 320 тыс. тонн.

Экспорт нефти из РФ через порты в июне уменьшился на 34%, до 8,4 млн тонн. В июле эта цифра может составить 6,6 млн тонн, уточнил Демин. Так, в июне объемы в Новороссийске и Приморске упали почти вдвое - до 1,3 млн тонн и 2,4 млн тонн соответственно. При этом снижение в Козьмино составило всего 4% - 2,7 млн тонн. Через Усть-Лугу экспорт сократился на 30%, до 2 млн тонн. План на июль предусматривает в Новороссийске и Приморске по 1,3 млн тонн, в Козьмино - 2,7 млн тонн, Усть-Луге - 1,2 млн тонн.

По нефтепроводу "Дружба" в июне было транспортировано 3,8 млн тонн, что на 70% больше июня прошлого года. В июле по этому маршруту планируется прокачать почти столько же - 3,7 млн тонн. В июне в Германию транспортировка увеличилась в два раза, до 1,5 млн тонн, в Польшу - в 2,4 раза, до 1,3 млн тонн. Однако Чехия получили всего лишь 50 тыс. тонн по сравнению с 350 тыс. тонн годом ранее. Объемы в Словакию выросли в два раза, до 425 тыс. тонн, в Венгрию - на 26%, до 420 тыс. тонн. В июле в Германию запланировано 1,5 млн тонн, Польшу - 1,1 млн тонн, Чехию - 350 тыс. тонн, Словакию - 450 тыс. тонн, Венгрию - 370 тыс. тонн.

Поставки нефти в Китай их России в июне выросли на 18%, до 3,4 млн тонн, в июле могут составить 3,5 млн тонн. В том числе, в июне через отвод от ВСТО было поставлено 2,6 млн тонн (рост на 29%), через Казахстан - 826 тыс. тонн (+17%).

На НПЗ России в июне поставки снизились на 11%, до 17,9 млн тонн, в июле ожидается увеличение до 19,1 млн тонн.

В Белоруссию в уходящем месяце было поставлено около 1,1 млн тонн нефти, что на 27% меньше аналогичного периода прошлого года. В июле план предусматривает поставку 1,4 млн тонн, из которых 570 тыс. тонн на Мозырский НПЗ и 850 тыс. тонн на Новополоцкий НПЗ.