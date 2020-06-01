Экспорт нефти по системе "Транснефти" в мае упал на 12% год к году

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - На экспорт в мае отгружено 16,5 млн тонн нефти, что на 12% ниже уровня мая 2019 года, сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

Из этого объема нефть России составила 13,73 млн тонн (в мае 2019 года - 16,14 млн тонн).

Поставки нефти на российские НПЗ по трубопроводам в мае, по предварительным данным, составили 19,66 млн тонн по сравнению с 19,1 млн тонн годом ранее.

В прошедшем месяце экспорт нефти упал во всех портах, кроме Козьмино. Так, морем было отгружено: в Новороссийске 1,15 млн тонн (в мае 2019 года - 3 млн тонн), в Приморске 2,7 млн тонн (4,6 млн тонн), в Усть-Луге 2,1 млн тонн (3,1 млн тонн), в Козьмино 3,2 млн тонн (3,04 млн тонн).

На белорусские НПЗ было поставлено по нефтепроводу "Дружба" 1,13 млн тонн (в мае 2019 года 1,02 млн тонн). В КНР по нефтепроводу через Казахстан и отвод от системы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) прокачка снизилась до 3,04 млн тонн (в мае 2019 года 3,6 млн тонн).

Демин сообщил, что общий объем прокачки российской нефти в июне в соответствии с заявками нефтяных компаний может составить 32,55 млн тонн по сравнению с 38,05 млн тонн годом ранее. Из этого объема на экспорт предполагается отправить 13,65 млн тонн (в июне 2019 года 16,47 млн тонн), что на 17% меньше по сравнению с маем текущего года.

Поставки на НПЗ России в июне по сравнению с маем могут упасть на 9%, до 17,87 млн тонн (в июне 2019 года 20,2 млн тонн).

План поставок на белорусские НПЗ по нефтепроводу "Дружба" на июнь составляет 1 млн тонн (в июне 2019 года 1,4 млн тонн). Прокачка нефти в Китай через Казахстан и отвод от системы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) в июне по сравнению с маем могут вырасти на 27% - до 3,87 млн тонн (в июне 2019 года 2,87 млн тонн).