Плутник из команды Шувалова стал замглавы РЖД по управлению "дочками" и имуществом

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" на заседании 26 июня назначил Александра Плутника заместителем генерального директора компании по вопросам корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами и имуществом, следует из сообщения монополии.

Занимавший этот пост Андрей Старков переведен на должность директора по корпоративному управлению перевозчика.

Плутнику 37 лет. Выпускник Российской экономической академии Плеханова по специальности "финансы и кредит". Позднее получил диплом юриста Московской государственной юридической академии Кутафина, прошел дополнительную управленческую подготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы по программе развития кадрового управленческого резерва.

В 2013 г. стал статс-секретарем Минстроя в статусе замглавы ведомства, а в 2015 г. - руководителем Агентства ипотечного жилищного кредитования, впоследствии переименованное в "ДОМ.РФ". В конце января последнее возглавил Виталий Мутко, в прежнем составе правительства занимавший пост вице-премьера. Плутник же был назначен генеральным директором ООО "Новые городские проекты", учрежденного "ИнфраВЭБом" и "ВЭБ Капиталом" (сообщалось, что компания "будет вести проекты комплексного развития городской экономики в группе ВЭБ"). С марта также работал советником по вопросам городской экономики ВЭБа (по совместительству).

Старков родился в 1969 г. Выпускник Московского текстильного института им.Косыгина. В 2000-2001 гг. работал в департаменте муниципального госимущества Москвы. С 2001 г. - в Минимуществе РФ, занимал руководящие посты в департаменте имущества ТЭК вместе с будущим вице-президентом РЖД Игорем Ротенбергом. В 2004 г. перешел в Минтранс на пост замдиректора департамента структурного реформирования, в 2005 г. назначен первым заместителем гендиректора ФГУП "Росспиртпром". В 2009-2010 гг. занимал такой же пост в ОАО "Всероссийский выставочный центр".

С 2011 г. работал корпоративным секретарем "Российских железных дорог", а после смены президента компании (в 2015 г.) стал сначала советником Олега Белозерова, а в 2016 г. назначен его замом по корпоративному управлению.