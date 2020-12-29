ВЭБ в 2022 году купит акции РЖД на 82 млрд рублей

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - ВЭБ войдет в капитал РЖД, выкупив допэмиссию "префов" компании в 2022 году, а для того, чтобы это решение не давило на капитал госкорпорации, государство увеличит взнос в нее, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, РЖД, в свою очередь, смогут в плюс к деньгам от ВЭБа осуществить в 2022 году дополнительные заимствования благодаря тому, что государство в перспективе выделит допресурсы из средств, предназначенных на реализацию комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ) - вместе это закроет дефицит инвестпрограммы монополии.

Силуанов напомнил журналистам, что на прошлой неделе правительство утверждало инвестпрограмму РЖД. "Были необходимы допсредства, поскольку программа очень амбициозная, программа на уровне где-то 700-800 млрд рублей с последующим ростом. Речь шла о том, чтобы либо закрывать эти средства бюджетными деньгами, либо привлекать какие-то ресурсы на стороне. Было принято решение, чтобы ВЭБ стал акционером РЖД и купил допэмиссию привилегированных акций, которые будет выпускать РЖД", - сказал он.

"У нас два вопроса - потребность ВЭБа в капитале, сохранение уровня достаточности капитала, а с другой стороны - ВЭБ как источник для докапитализации РЖД. Решаем этот вопрос следующим образом: мы договорились, чтобы в 2025-2026 годах поставить в наших бюджетных планах дополнительные объемы докапитализации ВЭБа", - отметил глава Минфина.

"Помните, на 600 млрд рублей ВЭБ должен был быть докапитализирован для того, чтобы выполнить свои обязательства перед внешними кредиторами, все это сделано (...). Но для того, чтобы у ВЭБа сохранялся размер достаточности капитала - на конец следующего года мы планируем около 15% (коэффициент достаточности капитала. - ИФ.), по прогнозу на начало следующего года (2022 года. - ИФ.) будет составлять около 17% - и ВЭБу найти ресурсы для инвестирования в РЖД, не хватало определенной суммы", - сказал министр.

По его словам, в 2025-2026 годах планируется предусмотреть 130 млрд рублей для ВЭБа из федерального бюджета. "Их нужно делить на две части: 100 млрд рублей идут на капитал ВЭБа, для реализации инвестпроектов, участия в нацпроектах, для продолжения финансирования приоритетов, которые были определены для госкорпорации; 30 млрд рублей будут направлены для того, чтобы в 2022 году ВЭБ купил акции РЖД на 82 млрд рублей (эти 30 млрд рублей, с учетом дисконтирования, помогут госкорпорации не тратить собственный капитал). Все это не относится к КПМИ", - объяснил он.

"В рамках КПМИ дополнительно будет выделено 140 млрд рублей РЖД (по 70 млрд рублей в 2025-2026 годах), чтобы - с учетом дисконтирования - РЖД мог, помимо ВЭБа, привлечь еще 108 млрд рублей в 2022 году и покрыть дефицит инвестпрограммы. Такой механизм предложил Минфин, в итоге он был поддержан", - сказал Силуанов.

При этом Силуанов отметил, что до 2025 года "все будет осуществляться в плановых назначениях, которые предусмотрены в бюджете".

Министр также подчеркнул, что реформа институтов развития, предполагающая создание на базе ВЭБа крупного инвестиционного блока, не требует дополнительных средств - напротив, структуры, которые переходят под управление к ВЭБу, привносят дополнительный капитал госкорпорации.

По данным отчетности ВЭБа, капитал группы за девять месяцев 2020 года вырос на 172,5 млрд рублей (на 40,6%) и на 30 сентября 2020 года составил 597,6 млрд рублей. Коэффициент достаточности капитала ВЭБа по РСБУ на 1 октября составил 12,9%.

ВЭБ, лишившийся возможности рефинансировать внешний долг из-за секторальных санкций, в 2015-2016 годах столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. С тех пор госкорпорация ежегодно получает госпомощь виде бюджетных субсидий в капитал на погашение внешнего долга.