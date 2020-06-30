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Бензин на АЗС России продолжает локально дорожать третью неделю подряд

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин продолжают расти в некоторых регионах России, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Рост цен начался месяц назад на АЗС в Крыму и Севастополе. Две недели назад они повышались в каждом округе страны. На предыдущей неделе рост отмечался во всех округах, кроме Дальнего Востока - в среднем по стране на 10-15 копеек.

На прошлой неделе (21-28 июня) цены продолжили рост только в некоторых регионах. Так, в Крыму бензин подорожал еще на 34-36 копеек, в Севастополе - на 20-26 копеек, в Дагестане - на 1,59-1,67 рубля, в Тыве - на 72-73 копейки, на Сахалине - на 10 копеек.

Кроме того, Аи-95 дорожал в Кировской области (+37 копеек), Марий Эл (+13 копеек), Татарстане (+29 копеек), Удмуртии (+19 копеек), Ульяновской области (+11 копеек), Чувашии (+25 копеек), а также Ханты-Мансийском автономном округе (+3 копейки).

Бензин Аи-92 вырос в цене в некоторых регионах центральной России: в Белгородской области (+13 копеек), в Воронежской области (+5 копеек) и Курской области (+10 копеек). В остальных регионах цены на Аи-92 и Аи-95 на прошлой неделе были стабильными.

В результате средние цены в России на бензин Аи-92 выросли на 3 копейки - до 43,19 руб./л, на Аи-95 - на 4 копейки - до 46,34 руб./л соответственно. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране подросла на 1 копейку - до 47,88 руб./л.

ЦДУ ТЭК Аи-95 Аи-92

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