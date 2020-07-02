ВТБ решил взыскать 61 млрд рублей со структуры "Открытие холдинга",

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ВТБ подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 61,1 млрд рублей с компании "Открытие промышленные инвестиции" (структура "Открытие холдинга"), которая в 2017 году взяла у банка кредит на покупку АО "АГД-Даймондс" у нефтяной компании "ЛУКОЙЛ".

Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", был продан компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд. Сделку частично финансировал ВТБ (ее сумма не раскрывалась).

По данным "Федресурса", ВТБ получил в залог 100% долей ООО "Открытие промышленные инвестиции", а также 1 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 евро в уставном капитале кипрской Lakover Trading Ltd. Кроме того, в обеспечение кредитного соглашения между ВТБ и "Открытие промышленные инвестиции" компания АГД выдала банку независимую гарантию на $1,5 млрд со сроком действия до 28 марта 2024 года.

В отчетности компании "Открытие промышленные инвестиции" по РСБУ за 2019 год указано, что на конец прошлого года на ее балансе находился кредит в объеме $850 млн (эквивалентно 51,1 млрд рублей). Кроме того, компания получила заем на 25,4 млрд рублей от компании Lakover Trading Ltd. В 2019 году случаев неисполнения или неполного исполнения обязательств по кредиту не было.

ФАС в конце мая подала иск о пересмотре сделки по покупке "АГД-Даймондс". Первое заседание суда по иску пройдет 2 июля. Как выяснила ФАС через три года после сделки, "Открытие холдинг" при покупке актива скрыл от ФАС данные о гражданстве трех своих акционеров - бизнесмена Михаила Паринова и бывших топ-менеджеров банка "Открытие" Дмитрия Ромаева и Евгения Данкевича. Все трое владели миноритарными долями в компании, однако в совокупности с пакетами других бенефициаров со вторым паспортом они составляли контроль, а значит, при согласовании сделки со стратегическим активом чиновников ввели в заблуждение, считает антимонопольное ведомство.

ФАС в иске также указала, что цена сделки была завышена вдвое. Учитывая, что основным активом холдинга на тот момента был банк "Открытие", который через несколько месяцев после сделки попал на санацию, оспариваемая сделка может прикрывать вывод средств банка в пользу бенефициаров холдинга с иностранным гражданством, считает служба.

В качестве третьего лица в иске указан ЦБ, поскольку он санировал банк "Открытие", который также финансировал покупку АГД. С момента совершения сделки "Открытие холдинг" не обслуживает долг перед банком. Оспаривание сделки позволит взыскать средства для частичного погашения задолженности перед кредиторами, в том числе снизит затраты, которые государство понесло на санацию группы "Открытие", указывал ЦБ.

Однако остальные участники сделки - "ЛУКОЙЛ" и ВТБ - не согласны с иском ФАС.

Инициирование ФАС иска из-за продажи АГД ставит под сомнение процедуру госконтроля за иностранными инвестициями, заявили в нефтяной компании. Сделка по продаже акций компании была совершена после пятимесячного всестороннего рассмотрения и верификации предоставленной продавцом и покупателем информации, без замечаний со стороны контролирующих органов, в строгом соответствии с российским законодательством, после получения разрешения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, возглавляемой Дмитрием Медведевым и имеющей в своем составе руководителей министерств, ФАС, ФСБ, представителей других федеральных служб, указывал "ЛУКОЙЛ".

ВТБ также предупреждал о рисках оспаривания этой сделки: такие действия чреваты ревизией решений правительственной комиссии за предыдущие годы и создают предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений. Банк прогнозирует негативное влияние на резервы по кредиту, выданному "Открытие холдингу" на покупку АГД, в случае утраты залога по этому активу, в ближайшие месяцы такой вероятности не видит, говорил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов в начале июня.