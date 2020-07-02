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ВТБ объяснил иск к структуре "Открытие холдинга" на 61 млрд рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Компания "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ, дочерняя структура "Открытие холдинга") в последнее время перестала исполнять обязательства по кредиту на $873 млн, выданному банком ВТБ в 2017 году на покупку алмазодобывающей компании "АГД-Даймондс" у "ЛУКОЙЛа", заявили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Под угрозой пересмотра сделки банк 29 июня подал иск к "Открытие промышленные инвестиции", требуя вернуть кредитные средства на сумму свыше 61 млрд рублей (около $873 млн).

"Иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком ВТБ кредиту, и риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС по сделке 2017 года", - заявили в ВТБ.

Ранее группа ВТБ обращала внимание, что угроза пересмотра сделки может повлечь за собой ухудшение хозяйственного и финансового положения крупного российского предприятия на неопределенно длительный срок. "Мы вынуждены и в дальнейшем осуществлять все необходимые мероприятия по взысканию указанной суммы задолженности с ОПИ и защите законных интересов банка в рамках действующего законодательства", - заявили в банке.

ВТБ Открытие холдинг Арбитражный суд Москвы ЛУКОЙЛ АГД-Даймондс

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