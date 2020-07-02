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Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов на фоне укрепления нефти

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне укрепляющейся нефти.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 70,57-71,0 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 70,6 руб. (-67,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 79,55 руб. (-45 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 57,56 копейки к уровню закрытия вторника, до 74,63 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,87 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 35,99 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро утром в четверг на фоне укрепляющейся нефти. Кроме того, росту оптимизма трейдеров способствуют позитивные настроения на внешних площадках в связи с сообщениями о ходе испытания вакцины от коронавируса в США.

Результаты исследования одной из четырех вакцин от коронавируса, разрабатываемых американской фармацевтической компанией Pfizer Inc., показали образование нейтрализующих антител у участников испытаний. В компании отметили, что если вакцина будет одобрена регулятором, к концу текущего года может быть произведено до 100 млн доз, а в 2021 году - более 1,2 млрд доз.

Участники рынка анализируют протокол июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) США, опубликованный накануне. Большинство членов комитета высказались за то, чтобы регулятор сделал свои заявления о намерениях более четкими. В документе подчеркивалась необходимость сохранения "стимулирующей денежно-кредитной политики в течение некоторого времени".

Кроме того, руководители Федрезерва детально обсуждали возможность использования инструмента денежно-кредитной политики, в последний раз применявшегося в период Второй мировой войны - контроля кривой доходности. Инструмент, который используется, в частности, в Японии и Австралии, предполагает поддержание Центробанком доходности US Treasuries на целевых уровнях за счет их покупки и продажи на рынке.

Тем не менее, практически все участники июньского заседания FOMC заявили о сохранении множества вопросов относительно издержек и выгоды применения такого подхода.

Рубль не отреагировал на заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о том, что Вашингтону необходимо немедленно ввести санкции против России из-за информации о предполагаемой причастности Москвы к нападениям на американских военных в Афганистане.

История о том, что РФ якобы платила бойцам движения "Талибан" (запрещено в России как террористическая организация), появилась со ссылкой на источники в конце июня в газете The New York Times. Издание утверждало, что президент США Дональд Трамп якобы был проинформирован об этих разведданных, но пока не принял решение об ответных мерах. Позже сам Трамп и многие высокопоставленные сотрудники его администрации заверили, что главу государства не информировали об этом, потому что есть сомнения в достоверности данных.

Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают повышаться после роста накануне на сообщении Минэнерго США о максимальном за последние шесть месяцев снижении запасов нефти в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в четверг повысилась на 0,81% - до $42,37 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились в цене на 0,7% - до $40,2 за баррель.

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За первые шесть месяцев 2020 года нефть подешевела на 36%, однако за второй квартал цены подскочили почти на 92%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,195 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Запасы бензина в США выросли на 1,199 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 593 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 263 тыс. баррелей, продемонстрировав снижение по итогам восьмой недели подряд.

Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил о снижении запасов нефти в США на 8,16 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет сокращение запасов на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

В то же время, более сильному росту нефтяных цен препятствуют данные о продолжающемся быстром распространении коронавируса в некоторых американских штатах, включая Аризону и три наиболее густонаселенных штата - Калифорнию, Техас и Флориду, отмечает агентство. Количество новых случаев заражения в стране 1 июля впервые превысило 50 тыс.

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