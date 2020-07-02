Пелоси призвала к немедленному введению санкций против России

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтону необходимо немедленно ввести санкции против России из-за информации о предполагаемой причастности Москвы к нападениям на американских военных в Афганистане.

"Мы должны ввести санкции против России и сделать это немедленно", - заявила Пелоси в интервью телеканалу MSNBC.

Она напомнила, что президент США как верховный главнокомандующий должен защищать военнослужащих страны. При этом Пелоси обвинила Дональда Трампа в пренебрежении свои долгом как главы государства.

По ее словам, для него "игнорирование фактов", предоставляемых во время ежедневных президентских брифингов, - "дело привычки".

История о том, что РФ якобы платила бойцам движения "Талибан" (запрещено в России как террористическая организация) появилась со ссылкой на источники в конце июня в газете The New York Times. Издание утверждало, что Трамп якобы был проинформирован об этих разведданных, но пока не принял решение об ответных мерах. Позже сам Трамп и многие высокопоставленные сотрудники его администрации заверили, что главу государства не информировали, потому что есть сомнения в достоверности данных.