Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 01.07В России 654 405+6 556В мире 10 475 838+173 786

Пелоси призвала к немедленному введению санкций против России

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтону необходимо немедленно ввести санкции против России из-за информации о предполагаемой причастности Москвы к нападениям на американских военных в Афганистане.

"Мы должны ввести санкции против России и сделать это немедленно", - заявила Пелоси в интервью телеканалу MSNBC.

Она напомнила, что президент США как верховный главнокомандующий должен защищать военнослужащих страны. При этом Пелоси обвинила Дональда Трампа в пренебрежении свои долгом как главы государства.

По ее словам, для него "игнорирование фактов", предоставляемых во время ежедневных президентских брифингов, - "дело привычки".

История о том, что РФ якобы платила бойцам движения "Талибан" (запрещено в России как террористическая организация) появилась со ссылкой на источники в конце июня в газете The New York Times. Издание утверждало, что Трамп якобы был проинформирован об этих разведданных, но пока не принял решение об ответных мерах. Позже сам Трамп и многие высокопоставленные сотрудники его администрации заверили, что главу государства не информировали, потому что есть сомнения в достоверности данных.

США

Новости

Что произошло за день: среда, 1 июля

Путин назвал целью санкций в отношении Сирии "экономическое удушение" страны

Меркель заявила о необходимости завершения "Северного потока 2" вопреки санкциям США

Меркель заявила о необходимости завершения "Северного потока 2" вопреки санкциям США

Власти Китая посчитали неубедительным исследование об угрозе нового типа свиного гриппа

Власти Китая посчитали неубедительным исследование об угрозе нового типа свиного гриппа

СМИ узнали о переброске силами Хафтара баллистических ракет в Сирт

В Белоруссии заявили об идее Москвы передать полномочия Минска на наднациональный уровень

В Белоруссии заявили об идее Москвы передать полномочия Минска на наднациональный уровень

В Китае потребовали от четырех американских СМИ раскрыть данные об их финансах

В Гонконге арестовали 30 человек на фоне демонстраций против закона о безопасности

Что случилось этой ночью: среда, 1 июля

Глава Пентагона заявил об отсутствии доказательств сговора РФ и талибов

Глава Пентагона заявил об отсутствии доказательств сговора РФ и талибов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');