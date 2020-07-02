Новак спрогнозировал восстановление спроса на углеводороды в мире только к концу 2021 г.

И это еще оптимистичный сценарий, подчеркнул министр энергетики РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Спрос на углеводороды в мире восстановится на докризисный уровень не ранее конца 2021 года, и это еще оптимистичный сценарий, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на международной конференции "Глобальная энергетика и международные политические риски", организованной дискуссионным клубом "Валдай".

Он отметил, что пандемия коронавируса COVID-19 привела к тому, что удаленная работа для некоторых "стала навсегда", что снизит спрос на потребление топлива.

Министр также заявил, что многие нефтегазовые компании заявили о переходе к углеродной нейтральности, что означает снижение доли углеводородов в мировом энергобалансе в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Кроме того, Новак сообщил, что баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке может установиться уже в июле. По его словам, в целом сокращение добычи нефти в мире в рамках достигнутых договоренностей составляет 3,5 млн баррелей в сутки.

"При том, что рост спроса в мае составил 7-8 млн баррелей, мы уже в мае вышли на общий дефицит - превышение предложения над спросом - 15 млн баррелей. В июне эта цифра еще меньше была за счет роста спроса. Надеюсь, что в июле статистика покажет, что мы уже вышли в баланс, а может быть даже и в некий дефицит с учетом продолжающегося восстановления и выхода из карантинных мер во многих странах", - сказал он.

"Хотя конечно мы видим риски второй волны пандемии", - добавил министр. "Это конечно может негативно повлиять на развитие ситуации в целом восстановления экономической активности", - отметил Новак.

Министр также рассказал, что резкое снижение спроса на нефть в период пандемии коронавируса отразилось на росте запасов. "По моим оценкам, рост запасов составил 1 млрд баррелей за этот период", - сообщил он.

"Важно было не допустить провала, связанного с затовариванием рынков", - продолжил Новак. "У нас был риск заполнения хранилищ, если бы в апреле не были приняты решения по резкому сокращению добычи", - добавил министр.