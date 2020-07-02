Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк России снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях и запустил временный промо-вклад с повышенной ставкой, следует из материалов на сайте кредитной организации.

Максимальная ставка в основной линейке теперь предлагается по депозиту "Сохраняй" - 3,65% вместо 3,95% ранее. Ставка 3,65% доступна при размещении вклада размером от 400 тыс. рублей на срок 6-12 месяцев.

Также со 2 июля по 2 августа Сбербанк будет принимать средства на промо-вклад "Лето онлайн", его можно открыть только в интернет-банке или в мобильном приложении. При размещении средств на 6 месяцев ставка 4%, на 3 месяца - 3,8%. Минимальная сумма депозита - 50 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, по всей линейке вкладов Сбербанк снижал ставки 8 мая. Тогда одновременно также был запущен акционный депозит.