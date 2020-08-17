Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях

Банк также запустил промо-вклад "Встречай осень"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк России снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях, следует из информации на сайте банка.

Так, максимальная доходность по основным депозитам теперь предлагается по вкладу "Сохраняй" - 3,5% вместо 3,65% ранее. Максимальный доход по этому депозиту можно получить, разместив сумму от 400 тыс. рублей на срок 1-2 года.

Одновременно банк запустил промо-вклад "Встречай осень" с максимальной доходностью 4%. Вклад можно открыть до 30 сентября, такая доходность будет обеспечена для депозитов на 1 год и 2 года.

Как сообщалось, в начале июля Сбербанк также снизил ставки по основной линейке вкладов и запустил акционный вклад с максимальной доходностью 4%. Вклад принимался до 2 августа.