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Акционер Petropavlovsk оспорил в суде назначение временных членов СД золотодобытчика

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Компания Everest, владеющая 7,5% акций Petropavlovsk, оспорила в суде назначение временных членов совета директоров золотодобытчика.

Как сообщает Petropavlovsk, первое слушанье состоялось в среду, однако суд не пришел к окончательному выводу. Следующее заседание запланировано на понедельник, 6 июля. Пока же суд запретил совету директоров Petropavlovsk проводить собрания и - отдельным его членам - осуществлять полномочия директоров без письменного уведомления Everest за сутки (за исключением отдельных случаев).

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Во вторник состоялось годовое собрание акционеров Petropavlovsk. По итогам голосования основатель Petropavlovsk Павел Масловский, занимавший пост CEO, а также финансовый директор Данила Котляров и еще несколько независимых директоров не прошли в совет. Избраны в совет директоров были всего 4 человека: представитель крупнейшего акционера Petropavlovsk, компании "Южуралзолото" (ЮГК), Максим Харин и независимые Джеймс Кэмерон-младший, Катя Рэй и Шарлотта Филиппс.

До следующего собрания акционеров, которое должно состояться в течение трех месяцев, в совет дополнительно введены четыре временных директора: Аля Самохвалова (зам Масловского, до следующего собрания акционеров назначена СЕО), а также сооснователь Petropavlovsk Питер Хамбро (как неисполнительный председатель), бывший менеджер и член СД Petropavlovsk Джонни Мартин Смит (как независимый неисполнительный директор) и Анжелика Филлипс (также как независимый неисполнительный директор)

Отставки этих временных директоров и требует Everest. По мнению акционера, их назначение неправомерно. Если суд встанет на сторону Everest, в совете Petropavlovsk останутся те 4 директора, за которых проголосовали акционеры.

Анализ результатов голосования на собрании показал, что против Масловского проголосовала ЮГК, которую контролирует семья депутата законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова (22,37% в Petropavlovsk), компании Everest и Slevin (вместе 12,09%), а также Fortiana Holdings Владислава Свиблова (на момент голосования Свиблов контролировал 4,62%, а потом продал большую часть пакета).

"Южуралзолото" в заявлении в среду поставило под сомнение независимость временного совета директоров Petropavlovsk. "Результаты годового собрания акционеров без дополнительного назначения новых директоров означают, что совет директоров будет включать трех независимых неисполнительных директоров и одного неисполнительного директора, который является кандидатом ЮГК. ЮГК считает, что, хотя назначение временного исполнительного директора является необходимым в сложившихся обстоятельствах, назначение трех неисполнительных директоров не является необходимым (хотя, безусловно, их опыт и компетенции позволяют занять соответствующие должности)", - считает "Южуралзолото".

Petropavlovsk со своей стороны попросил британского регулятора (Комиссию по поглощениям) расследовать действия ЮГК на предмет возможного нарушения правил M&A-сделок. Компания подозревает среди акционеров группу сговора. По мнению Petropavlovsk, результаты голосования были "режиссированы" ЮГК и Николаем Люстигером, экс-советником губернатора Челябинской области, который в течение последних двух лет представлял объединенные интересы Everest и Slevin. Как считает совет директоров Petropavlovsk, Люстигер был в близком контакте со Струковым еще до того, как ЮГК приобрела свою долю, и иногда пытался действовать совместно со Струковым для оказания влияния на компанию. ЮГК это обвинение отрицает.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого квартала замыкает первую тройку российских золотодобытчиков.

Petropavlovsk Everest Южуралзолото

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