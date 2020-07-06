Prosperity предложил вернуть Масловского в совет директоров Petropavlovsk

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Prosperity Capital Management, второй крупнейший акционер Petropavlovsk, потребовал созвать внеочередное собрание акционеров золотодобытчика. Об этом говорится в сообщении Petropavlovsk.

Prosperity предлагает в дополнение к членам совета директоров, избранным на годовом собрании, ввести в совет еще семь человек, в том числе пятерых из семи директоров, которые не прошли в совет по итогам годового собрания. В списке фонда - основатель Petropavlovsk Павел Масловский и независимые директора Фиона Паулюс, Гарри Кеньон-Слейни, Дэмиен Хакетт и Тим Маккатчен, а также новые независимые директора Майкл Кавана и Виталий Зархин.

Petropavlovsk отмечает, что, Prosperity управляет свыше 20% акций золотодобытчика, хотя требование на проведение собрания поступило от 3 фондов группы Prosperity, владеющих 11,4%.

В конце июня состоялось годовое собрание акционеров Petropavlovsk. По итогам голосования Масловский, занимавший пост CEO, а также финансовый директор Petropavlovsk Данила Котляров и еще несколько независимых директоров не прошли в совет. Избраны в совет директоров были всего 4 человека: представитель крупнейшего акционера Petropavlovsk, компании "Южуралзолото" (ЮГК), Максим Харин и независимые Джеймс Кэмерон-младший, Катя Рэй и Шарлотта Филиппс.

Анализ результатов голосования показал, что против Масловского проголосовала ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова (около 22,4% в Petropavlovsk), компании Everest и Slevin (вместе 12,1%), а также Fortiana Holdings Владислава Свиблова (на момент голосования Свиблов контролировал 4,6%, а потом продал большую часть пакета).

Если все предложенные Prosperity кандидаты пройдут в совет, он будет состоять из 11 человек. При этом, если другие акционеры также со своей стороны не потребуют провести внеочередное собрание, собрания, созванного по запросу Prosperity, будет достаточно для завершения формирования совета.

До собрания акционеров в совет Petropavlovsk дополнительно введены четыре временных директора: Аля Самохвалова (зам Масловского, до следующего собрания акционеров назначена СЕО), а также сооснователь Petropavlovsk Питер Хамбро (как неисполнительный председатель) и, в качестве независимых, Джонни Мартин Смит и Анжелика Филлипс. Сразу после собрания акционеров временные члены совета уйдут в отставку.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого квартала замыкает первую тройку российских золотодобытчиков.