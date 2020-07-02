В службе ВТБ-онлайн произошел сбой

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ВТБ зафиксировал кратковременный технический сбой в работе "ВТБ-Онлайн", но сообщил об устранении проблемы.

Некоторые клиенты банка получили ошибочные сообщения о ранее проведенных операциях.

На момент написания текста проблемы устранены, и работа мобильного приложения восстановлена.

Из-за сбоя клиенты получили смс об архивных транзакциях, проведенных ранее. С их счетов не списывались деньги.

Приносим свои извинения за неудобства, наши IT специалисты делают все возможное для усовершенствования онлайн-сервисов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.