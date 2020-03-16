ВТБ переведет большинство сотрудников на удаленную работу

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - ВТБ переводит значительное число рядовых сотрудников банка на удаленный режим работы, а также вводит ограничения на деловые и личные поездки за рубеж и внутри России, говорится в заявлении второго по активам российского банка.

ВТБ сообщил, что сформировал центр оперативного управления, который в круглосуточном режиме осуществляет контроль за ситуацией и принятие необходимых решений. Центр возглавил глава ВТБ Андрей Костин. Управление осуществляется из головного офиса банка в очном режиме. В работе центра также лично участвуют два первых зампреда банка Юрий Соловьев и Андрей Пучков, зампреды правления Вадим Кулик и Анатолий Печатников, а также другие руководители банка.

"Мы также вводим ряд дополнительных мер для обеспечения комфортного обслуживания клиентов и работы наших сотрудников: режим ограничений на деловые и личные поездки за рубеж и внутри России, система коммуникации подразделений по дистанционным каналам связи. В постоянном режиме банк обеспечивает все необходимые профилактические мероприятия в отделениях: в течение дня в офисах, особенно в зонах клиентского обслуживания, проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства", - говорится в сообщении ВТБ.

Для клиентов, которые предпочитают воздержаться от личных визитов в банк, обеспечены возможности по проведению большинства операций в онлайн-каналах: подать заявку на кредит, оформить вклад и рефинансирование, совершить денежный перевод, поменять валюту, совершить оплату коммунальных услуг и другие операции можно в ВТБ Онлайн.

ВТБ продолжает следить за развитием ситуации и готов предпринимать все необходимые меры, заявили в банке.

О переводе большой части сотрудников на удаленный режим работы с сохранением обычной заработной платы заявили в понедельник в Газпромбанке. Число сотрудников, направляемых на домашний режим работы, прогнозируется на уровне около 60% от общей списочной численности примерно в 20,2 тыс. человек.