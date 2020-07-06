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Дания разрешила якорные трубоукладчики на "Северном потоке 2"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Трубоукладочные суда с якорным позиционированием (в дополнение к судам с динамическим позиционированием) смогут применяться на строительстве магистрали "Северный поток 2" в датской исключительной экономической зоне, говорится в сообщении Датского энергетического агентства.

Агентство подчеркнуло, "что оставшаяся часть трубопровода, которая должна быть построена в Дании, находится за пределами района, где не рекомендуется траление дна, заводка якорей и донные работы из-за риска, создаваемого захороненными боевыми химическими веществами".

В миреNord Stream 2 AG попросила Данию разрешить суда с якорным позиционированиемЧитать подробнее

В компании Nord Stream 2 AG в свою очередь отметили: "Компания Nord Stream 2 AG подала запрос на внесение поправки к полученному разрешению на строительство в соответствии с рекомендациями Датского энергетического агентства (ДЭА). Как мы и ожидали, ДЭА удовлетворило наш запрос".

"Поправка имеет отношение только к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения. Судно с якорным позиционированием уже успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода "Северный поток", а также при строительстве участка газопровода "Северный поток - 2" в водах Германии. Реализация проекта будет осуществляться в соответствии с разрешением на строительство и оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС). Мы продолжаем рассматривать различные варианты его завершения и в должное время сообщим о своих планах", - отметили в проектной компании.

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

На данный момент в германском порту Мукран недалеко от трассы оставшегося участка магистрали стоят два российских трубоукладочных судна: "Академик Черский" с динамическим позиционированием и "Фортуна" - с якорным.

Дания Северный поток 2 Nord Stream 2

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