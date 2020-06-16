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Nord Stream 2 AG попросила Данию разрешить суда с якорным позиционированием

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Проектная компания по строительству "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG попросила датского регулятора разрешить использование судна с якорным (а не только динамическим) позиционированием при строительстве магистрали.

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"Компания Nord Stream 2 AG подала запрос на внесение поправки к полученному разрешению на строительство в качестве предупредительной меры в соответствии с рекомендациями Датского энергетического агентства (ДЭА)", - прокомментировали "Интерфаксу" в Nord Stream 2 AG.

"Nord Stream 2 AG реализует проект в соответствии с разрешением на строительство и оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС). Поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения. Подобная технология уже успешно применялась во время строительства датского участка эксплуатируемого газопровода "Северный поток", а также при строительстве участка газопровода "Северный поток 2" в водах Германии", - напомнили в проектной компании.

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

На данный момент в германском порту Мукран недалеко от трассы оставшегося участка магистрали стоят два российских трубоукладочных судна: "Академик Черский" с системой динамического позиционирования и "Фортуна" - с якорным.

Северный поток 2 Nord Stream 2

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