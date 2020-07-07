ЦБ разработал методику оценки вложений НПФ в акции

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Банк России разработал методику оценки вложений пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в акции в рамках закона о фидуциарной ответственности. "Интерфакс" ознакомился с презентацией регулятора.

В ней ЦБ для оценки подозрительности сделок предлагает делить все транзакции на две группы: сделки, совершенные с акциями, обращающимися на активном рынке, и сделки с бумагами, которые заключены на неактивном рынке. Для определения активности рынка регулятор будет использовать критерии, основанные на представленном в апреле консультационном докладе "О подходах к оценке активности рынков акций, обращающихся на российских организованных торгах".

Например, среди абсолютных показателей - это определенный уровень находящихся в свободном обращении акций (free float): по обыкновенным акциям - не ниже 3 млрд рублей, а по привилегированным - 1 млрд рублей; частотность, с которой должны проходить сделки на рынке: 22 дня в месяц и 10 сделок в течение торгового дня. По относительным показателям, в частности, объем торгов акций за день должен составлять не менее 0,001% от выпуска в свободном обращении, а free float должен быть на уровне 10% от общего количества выпущенных акций.

Если акция, по методике ЦБ, обращается на активном рынке, то основные показатели подозрительности сделки - это определенное отклонение цены, по которой совершена сделка, от средневзвешенной цены, рассчитанной за часовой интервал (при резких колебаниях рынка, интервал может быть сужен), а также тот факт, что на один НПФ пришлось более 25% дневного объема торгов с этим инструментом. По неактивному рынку все сделки попадают в поле зрение Банка России.

Дополнительным триггером является то, что объем сделки по покупке фондом в рамках одной торговой заявки превышает 100 000 рублей. И для активного рынка, и для неактивного триггером на подозрительность сделки является поступившая от департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ информация о заключении манипулятивных сделок с участием НПФ или его управляющей компании.

Если сделка признана подозрительной, она в дальнейшем в ручном режиме анализируется регулятором. В случае признания совершенной сделки несоответствующей наилучшим доступным условиям фонд, согласно законодательству, обязан возместить полученный клиентами ущерб за счет собственных средств. Для этого рассчитывается размер такого возмещения. Если на активном рынке сумма возмещения рассчитывается, исходя из отклонения цены сделки от средневзвешенной цены, то для неактивного рынка ЦБ предлагает исходить из разницы между ценой сделки и "корректного расчета справедливой стоимости актива по состоянию на дату сделки". Для этого, в частности, у НПФ будут запрашиваться отчет об оценке актива, модель дисконтирования денежных потоков (DCF), мультипликаторы и другое. Эти данные будут проверяться регулятором "на адекватность", например, будет проводиться анализ ставки дисконтирования и ее компонентов, обоснование темпов устойчивого роста на постпрогнозный период для DCF и так далее. На рассчитанную сумму ущерба ЦБ будет начислять определенные проценты исходя из кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг, общая сумма которых прямо связана с периодом, прошедшим с момента заключения сделки до момента расчета суммы, подлежащей восполнению.

В случае изменения критериев активного рынка соответствующие изменения планируется внести в методику оценки сделок, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ. Также регулятор предлагает в качестве альтернативного варианта в роли критерия отнесения рынка акций к активному рынку использовать принадлежность компаний к первому котировальному списку. Банк России планирует еще обсуждать концепцию с рынком.

6 июля состоялось первое заседание рабочей группы на площадке "Московской биржи", в котором участвовали представители регулятора, биржи, СРО, управляющих компаний и НПФ, сообщили "Интерфаксу" несколько участников встречи и подтвердили в ЦБ.

"Полагаем, что внимание Банка России к сделкам с акциями не должно привести к снижению интереса НПФ к инвестированию в акции. У НПФ уже продолжительное время действуют системы управления рисками, которые предполагают наличие взвешенного подхода к определению условий сделок с финансовыми инструментами (в том числе с акциями) на соответствие наилучшим доступным условиям", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

"Процесс рассмотрения сделок НПФ Банком России является многоэтапным и состязательным (НПФ вправе предоставлять пояснения, которые будут приняты к сведению). В случае несогласия НПФ с решением о привлечении к фидуциарной ответственности, оно может быть обжаловано в порядке, предусмотренным законом. Направление запросов в НПФ будет осуществляться по мере выявления соответствующих признаков. При направлении запросов и установления сроков ответов на них Банк России будет учитывать режим работы поднадзорных. В ходе надзорной работы анализируются все сделки НПФ с акциями, начиная с момента вступления в силу требований о фидуциарной ответственности НПФ", - пояснили в ЦБ.

Согласно презентации Банка России, самыми популярными ликвидными акциями, которыми торговали НПФ, с 18 марта 2018 года по июнь 2020 года стали бумаги Сбербанка (оборот ими у НПФ составил 47,2 млрд рублей), "Интер РАО" (33,2 млрд рублей), "Газпрома" (29,4 млрд рублей), "ЛУКОЙЛа" (29 млрд рублей) и "М.Видео" (21 млрд рублей) Всего же за два года оборот по сделкам с акциями в портфелях НПФ составил 303,4 млрд рублей, из которых 82% пришлось на сделки с акциями, обращающимися на активном рынке (45 наиболее ликвидных инструментов), 18% - на неактивном рынке (25 инструментов).

Из 1 125 000 проведенных НПФ сделок на активном рынке триггеры (представлены для обсуждения с рынком в июне) на подозрительность сделки в рамках фидуциарной ответственности НПФ сработали в отношении 15 300. За два года также были проведены 35 000 сделок на неактивном рынке - по всем ним сработали триггеры.

Поправки в закон, касающиеся фидуциарной ответственности пенсионных фондов, начали действовать с марта 2018 года. Согласно им, фонд должен покупать и продавать активы на наилучших доступных условиях на момент сделки, в том числе по соотношению риска и ожидаемой доходности. Если же фонд этого не обеспечил и недополучил доход, ему необходимо возместить средства из собственного капитала. За выполнением этих условий следит Банк России.

В 2019 году регулятор создал специальную методику, по которой рассчитывает объем возмещения недополученного клиентами НПФ дохода. Методика применяется пока только для оценки сделок с облигациями с фиксированной доходностью и депозитами, которых в портфелях НПФ подавляющее большинство.

Банк России лишь один раз привлек НПФ к фидуциарной ответственности, в прошлом году. Фонд добровольно восполнил ущерб по этой сделке в размере 1,18 млн рублей в начале февраля 2020 года.