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ЦБ РФ привлек к фидуциарной ответственности в 2020 году три НПФ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Банк России в 2020 году привлек к фидуциарной ответственности три негосударственных пенсионных фонда (НПФ). Суммы нарушений были незначительны, фонды добровольно и в полном объеме возместили ущерб, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

"Суммы нарушений были незначительны и не повлияли на норматив достаточности собственных средств НПФов", - пояснили в ЦБ РФ, отметив, что в 2021 году пока ни один фонд не нарушил требования к инвестированию.

Всего же с даты вступления в силу требований об инвестировании на наилучших условиях (с марта 2018 года) Банк России провел анализ 3 915 сделок с простыми облигациями, 86 договоров депозита, а также 62 сделок с акциями.

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"Подходы Банка России к выявлению сделок, обладающих признаками нарушения фидуциарных обязанностей, предусматривают учет волатильности на финансовом рынке. При этом Банк России скорректировал подходы, автоматизировал процессы и оптимизировал внутренние алгоритмы рассмотрения таких сделок, в результате чего удалось снизить регуляторную нагрузку на фонды: в 2020 году им было направлено 18 запросов, связанных с рассмотрением сделок на предмет соответствия требованиям фидуциарной ответственности, против 94 запросов за 2019 год", - отметили в пресс-службе регулятора.

Как сообщалось ранее, поправки в закон, касающиеся фидуциарной ответственности пенсионных фондов, начали действовать с марта 2018 года. Согласно им, фонд должен покупать и продавать активы на наилучших доступных условиях на момент сделки, в том числе по соотношению риска и ожидаемой доходности. Если же фонд этого не обеспечил и недополучил доход, ему необходимо возместить средства из собственного капитала. За выполнением этих условий следит Банк России.

В 2019 году регулятор создал специальную методику, по которой рассчитывает объем возмещения недополученного клиентами НПФ дохода. Эта методика применяется для оценки сделок с облигациями с фиксированной доходностью и депозитами, которых в портфелях НПФ подавляющее большинство. Методика контроля сделок НПФ с акциями была утверждена в Банке России в августе 2020 года (по разделению инструментов рынка акций по критериям активности рынка).

Банк России впервые привлек НПФ к фидуциарной ответственности в 2019 году. Фонд добровольно восполнил ущерб по этой сделке в размере 1,18 млн рублей в начале февраля 2020 года.

За 2020 год число НПФ сократилось с 47 до 43 за счет консолидации рынка.

ЦБ РФ

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