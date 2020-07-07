Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1,1%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне отката мировых площадок на опасениях по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,7-1,1%, при этом делают попытку коррекции вверх акции "Норникеля" после отката накануне на новостях об оценке ущерба от аварии в Норильске.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2815,6 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1233,83 пункта (-1,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,2%.

Доллар подрос до 71,98 рубля (+0,15 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мечела" (-2,2%), "РусГидро" (-2%), "Северстали" (-1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,3%), АФК "Система" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Яндекса" (-1,1%), "Татнефти" (-1%), "Газпром нефти" (-0,7%), Сбербанка (-0,7%), "Россетей" (-0,7%).

Подросли бумаги "ФСК ЕЭС" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%).

Накануне акции "Норникеля" упали на 4,8% после того, как Росприроднадзор оценил ущерб водным объектам от аварии в 147,046 млрд рублей.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, данные технического анализа пока не позволяют диагностировать выход из консолидации по индексу РТС. Трейдеры на мировых рынках акций ожидают потока корпоративной отчетности за второй квартал текущего года - из компаний в индексном списке S&P 500 в ближайшее время, как ожидается, опубликуют отчетность поставщик аутсорсинговых услуг по управлению персоналом Paychex (во вторник до открытия торгов в США), оператор сети розничной торговли Walgreen Boots Alliance (9 июля) и авиаперевозчик Dalta Air Lines (10 июля). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара немногим выше 71,5 руб./$1, существенных оснований для сильных движений пока не наблюдается, считает эксперт.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаил Шульгин, внешний фон для российского рынка акций выглядит умеренно негативным после рекордов Wall Street накануне.

Цены на нефть в ходе азиатских торгов снижаются. В июне Brent предприняла две попытки закрепиться выше $43 за баррель, чтобы проверить на прочность психологический уровень $45. Накануне наблюдалась третья попытка, которая также оказалась пока безуспешной. Очевидно, что нефтяным котировкам не хватает драйверов роста, а главным фактором давления остается угроза новой волны коронавируса, которая негативно влияет на потребление нефтепродуктов. Если данные в среду отразят сокращение запасов сырой нефти и бензина в США, это вполне может стать причиной для того, чтобы проверить на прочность $45 за баррель. В противном случае разочарование может привести к сокращению длинных позиций и стремительному краткосрочному падению, как минимум до $40 за баррель.

Доллар во вторник предпринимает новые попытки роста в статусе безопасного актива, поскольку второй по величине штат Австралии (Виктория) может быть закрыт на месячный карантин из-за вспышки COVID-19, отмечает Шульгин.

В США индексы накануне выросли на 1,6-2,2% при поддержке акций компаний технологического сектора, продолжив ралли прошлой недели, несмотря на беспокойство по поводу роста числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.

Участники рынка, по-видимому, рассчитывают, что Соединенные Штаты смогут избежать необходимости восстановления повсеместных ограничений на предпринимательскую деятельность, пишет The Wall Street Journal.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне поднялся до 57,1 пункта - максимума с февраля - при прогнозах роста до 50,1 пункта с майского уровня 45,4 пункта. Превышение июньского индекса отметки 50 пунктов указывает на возобновление роста активности после ее снижения в течение предыдущих двух месяцев.

Экономисты банка Goldman Sachs Group ухудшили прогноз в отношении ситуации в экономике США на текущий квартал на фоне введения властями ряда штатов новых ограничений, связанных с распространением коронавируса, но прогнозируют ее восстановление в сентябре. Эксперты ожидают, что ВВП США вырастет на 25% в третьем квартале, тогда как ранее прогнозировался подъем на 33%. Таким образом, спад экономики в текущем году составит 4,6%, а не 4,2%, как ожидалось ранее. В то же время экономисты все еще ждут роста ВВП на 5,8% в 2021 году.

Эксперты также пересмотрели прогноз безработицы и теперь ожидают, что показатель составит 9% на конец года по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне 9,5%.

Между тем, во вторник преобладает снижение индексов в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Объем промышленного производства в Германии в мае вырос на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах роста на 10%. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель упал на 17,5%, а не на 17,9%, как сообщалось ранее.

Резервный банк Австралии (RBA) не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания во вторник (ставка осталась на уровне 0,25% годовых). В Центробанке отмечают, что экономика страны "переживает наибольший спад с 1930-х", однако "условия недавно стабилизировались, и спад был не таким значительным, как ожидалось ранее".

Нефть дешевеет утром во вторник на опасениях по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за возобновившегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией; цена Brent находится почти на $0,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 6 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $42,51 за баррель (-1,4% и +0,7% в понедельник), августовская цена WTI - $40,05 за баррель (-1,4% и -0,1% в понедельник).

Новые вспышки COVID-19 отмечаются в разных регионах мира - от Японии до Ирана и Австралии, а в США число инфицированных с начала пандемии превысило 3 млн. Ряд американских штатов, включая Калифорнию, Флориду и Техас, были вынуждены вернуть часть отмененных ранее ограничительных мер.

Эксперты опасаются, что темпы восстановления глобального спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось, из-за необходимости продления срока ограничительных мер или отмены предыдущих послаблений.

Потребление бензина в Штатах за три дня праздника по случаю Дня независимости в этом году было на 22% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные GasBuddy.

Отчет по запасам бензина в США покажет их рост на 1 млн баррелей на прошлой неделе, прогнозируют эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Запасы нефти, как ожидается, снизились на 3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 500 тыс. баррелей.

Министерство энергетики США опубликует доклад о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю в среду.