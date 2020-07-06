Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в Норильске в 148,2 млрд рублей

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) оценила ущерб экологии, нанесенный аварией в Норильске, и направила требования о добровольном возмещении ущерба НТЭК (входит в группу "Норникель").

Вред водным объектам оценён на сумму 147,46 млрд рублей, почвам - 738,6 млн рублей (всего 148 млрд 198,6 млн рублей).

Вред водным арктическим ресурсам из-за аварии на объекте "Норникеля" в Норильске беспрецедентен, сумма ущерба, выставленная Росприроднадзором, ему соответствует, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Объем ущерба водным арктическим ресурсам - беспрецедентен. Сумма ему соответствует. Если вспомнить аварию танкера Exxon "Эксон Валдис" у берегов Аляски, то предъявленная сумма ущерба и штрафов составила более $5 млрд", - сказал он.

29 мая на территории ТЭЦ-3 НТЭК в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось около 21 тыс. тонны нефтепродуктов, что повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде. В настоящее время продолжается ликвидация последствий аварии.