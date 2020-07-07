В США спрогнозировали, что основной излишек запасов нефти в мире будет выбран до конца 2021 г.

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Излишек коммерческих запасов нефти на рынке с начала 2020 года на конец мая составил 1,3 млрд баррелей, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Прогноз управления по потреблению жидких углеводородов в мире на четвертый квартал 2021 года составляет 101,1 млн баррелей в сутки, что на 16,7 млн б/с больше, чем во втором квартале 2020 года. EIA ожидает и роста мирового предложения нефти на рынке в предстоящие кварталы.

Однако добровольные ограничения по добыче стран ОПЕК+, а также влияние низких цен на нефть на добычу сланцевой нефти в США ограничат этот рост, в результате, мировые запасы нефти будут снижаться со скоростью 1,8 млн б/с до конца 2021 года, нивелируя основной излишек, накопленный в начале 2020 года.

EIA оценивает, что потребление жидких углеводородов в мире во втором квартале составит 84,4 млн б/с, что на 16,3 млн б/с меньше, чем за тот же период 2019 года, однако месяцем ранее управление считало, что падение будет на 16,6 млн б/с, а в майском отчете - на 18,8 млн б/с.

Прогноз по добыче нефти в Штатах и ценам на Brent

Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране в 2021 году на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июньским прогнозом - до 11 млн б/с. На 2020 год прогноз добычи нефти в США был сохранен на уровне 11,6 млн б/с.

EIA ожидает, что ежемесячные спотовые цены на нефть марки Brent составят в среднем $41 за баррель во второй половине 2020 года и возрастут в среднем до $50 в 2021 году, что на $2 за баррель выше, чем прогнозировалось в прошлом месяце.

Ежедневные спотовые цены на Brent составляли в среднем $40 за баррель в июне, что на $11 выше среднего уровня в мае. Цены на нефть выросли в июне, так как многие регионы мира начали поднимать объем заказов на жилье, а мировые поставки нефти сократились в результате сокращения добычи ОПЕК и стран-партнеров не-ОПЕК.

Прогноз по добыче газа

В ежемесячном отчете EIA также отмечается, что добыча газа в США в 2020 году снизится на 3% - до 89,2 млрд куб. футов в сутки (около 920 млрд куб. м в год) из-за снижения буровой активности ввиду низких цен на газ, а в 2021 году производство составит 84,2 млрд куб. футов в день (около 870 млрд куб. м в год), что означает сокращение на 6%.

Но во второй половине 2021 года управление ожидает увеличения производства ввиду роста цен на газ. При этом потребление газа снизится почти такими же темпами. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 снижение составит 3%, в 2021 году потребление может упасть на 5% ввиду ожидаемого роста цен на газ.